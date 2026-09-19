Alivio para los endeudados: el Banco Nación cambia sus planes de refinanciación

RESUMEN

El Banco Nación modificó sus planes de refinanciación para clientes con deudas clasificadas en Situación 3 o superior.

Los nuevos esquemas permiten refinanciar en UVA al 7,5% de TNA y hasta 120 meses , o en pesos al 25% de TNA y hasta 96 meses , bajo determinadas condiciones.

La medida llega en un escenario de morosidad récord entre las familias , con los préstamos personales y las tarjetas de crédito entre los productos más afectados.

El Nación ya había reducido del 35% al 29% la tasa para refinanciar saldos de tarjetas con atrasos de hasta 85 días.

Durante 2026, el banco refinanció 109.507 operaciones de 95.626 clientes por un total de $503.300 millones , en un intento por facilitar la recuperación de la capacidad de pago.

En medio de un escenario de morosidad familiar en niveles récord, el Banco Nación decidió modificar las condiciones de sus planes de refinanciación para facilitar la regularización de aquellos clientes que acumularon atrasos importantes en sus compromisos financieros.

La entidad anunció una mejora en las alternativas de refinanciación para los clientes que se encuentran clasificados en Situación 3 o categorías superiores, de acuerdo con los parámetros establecidos por el Banco Central. Se trata de deudores cuyo nivel de incumplimiento ya presenta un grado significativo de deterioro.

El objetivo planteado por el banco es ofrecer herramientas que permitan reordenar las deudas pendientes y adecuar las cuotas a la capacidad de pago de cada persona, evitando que la situación financiera continúe agravándose.

Dos alternativas según la moneda

El nuevo esquema contempla dos modalidades diferentes.

Para las deudas provenientes de préstamos personales y tarjetas de crédito, el Banco Nación habilitó la posibilidad de refinanciar en UVA, con una Tasa Nominal Anual del 7,5% y plazos que pueden llegar hasta los 120 meses.

La tasa nominal resulta considerablemente inferior a la de otras operaciones de crédito, aunque el mecanismo en UVA implica que el capital se actualiza de acuerdo con la evolución de la inflación.

La segunda alternativa consiste en una refinanciación en pesos a una TNA del 25% para quienes mantengan el pago de las cuotas en término, con períodos de devolución de hasta 96 meses.

La extensión de los plazos busca disminuir el peso de las cuotas mensuales y permitir que los compromisos asumidos puedan ser afrontados de acuerdo con la situación económica de cada cliente.

Desde el Banco Nación señalaron que las nuevas condiciones implican una reducción del costo financiero y una ampliación de los plazos, dos factores que permiten disminuir el valor de las cuotas y facilitar la regularización de las obligaciones.

Un problema que golpea a los hogares

La decisión del BNA se produce en un momento en que la morosidad de las familias alcanzó niveles récord.

Los datos disponibles muestran que la mora en los préstamos personales llegó al 16,4% en junio, mientras que en el caso de las tarjetas de crédito alcanzó el 12,6%.

En este contexto, las categorías utilizadas por el sistema financiero permiten dimensionar el grado de atraso de los deudores. La Situación 2 comprende a quienes llevan entre 60 y 90 días de incumplimiento, mientras que la Situación 3 incluye atrasos de entre 90 y 180 días.

Es decir, ya no se trata de un retraso ocasional, sino de personas que necesitan una solución financiera para evitar que sus deudas continúen deteriorándose y terminen ingresando en categorías de mayor riesgo.

La problemática también llevó a otras entidades financieras a implementar durante las últimas semanas distintas propuestas para refinanciar obligaciones, con reducciones de tasas y ampliación de los períodos de pago.

El Nación ya había bajado las tasas

La nueva decisión se suma a otra medida adoptada recientemente por el Banco Nación, que había reducido del 35% al 29% la Tasa Nominal Anual para refinanciar saldos de tarjetas de crédito con atrasos de entre uno y 85 días.

Ese programa contempla operaciones de hasta $30 millones, con plazos de entre 24 y 60 meses.

Según los ejemplos difundidos por la entidad, una deuda de $10 millones refinanciada a 60 meses pasaría de una cuota estimada de $354.900 a aproximadamente $317.400.

La diferencia representa unos $37.500 menos por mes y, considerando todo el período de financiación, una reducción nominal de aproximadamente $2,25 millones.

Más de $500.000 millones refinanciados

La magnitud del problema queda reflejada también en los números del propio Banco Nación.

Durante 2026, la entidad refinanció 109.507 operaciones correspondientes a 95.626 clientes, por un monto total de $503.300 millones.

Además de las nuevas condiciones anunciadas, el banco cuenta con diferentes herramientas para quienes mantienen compromisos financieros tanto con el BNA como con otras entidades.

Entre las alternativas disponibles aparecen planes para unificar deudas propias mediante financiación a tasa fija en pesos o en UVA, mecanismos destinados a concentrar obligaciones del Nación y de otros bancos bajo financiación UVA y distintas opciones para cancelar o reprogramar deudas personales y comerciales en mora, con períodos de hasta 120 meses.

En definitiva, el Banco Nación intenta responder con mayor flexibilidad a un problema que ya dejó de ser marginal: cada vez más familias tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras y necesitan plazos más largos y cuotas que puedan afrontar con sus ingresos actuales.