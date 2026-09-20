Ferraro respondió a Ramírez por el futuro de la Villa 31

Maximiliano Ferraro cuestionó las críticas de Pilar Ramírez a la urbanización de la Villa 31.

Ramírez puso en duda los resultados alcanzados después de una inversión superior a 500 millones de dólares.

Ferraro defendió los procesos de urbanización e integración de los barrios populares.

El diputado cuestionó además la trayectoria política y laboral de la dirigente libertaria.

Ferraro reclamó una política habitacional que incluya vivienda, crédito, alquileres accesibles y planificación urbana.

El enfrentamiento expuso diferentes posiciones sobre el futuro de la Villa 31 y las políticas habitacionales porteñas.

El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro salió al cruce de la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, luego de que la dirigente cuestionara el proceso de urbanización de la Villa 31. El intercambio abrió una discusión política sobre los resultados de las políticas aplicadas en el barrio y sobre el papel que debe asumir el Estado frente a la situación habitacional de miles de personas.

Ramírez había cuestionado el destino de los recursos públicos utilizados para la urbanización de la Villa 31. Según planteó, se destinaron más de 500 millones de dólares y, pese a esa inversión, el barrio continúa presentando características que, a su entender, evidencian el fracaso del modelo implementado.

La dirigente de La Libertad Avanza sostuvo que, después de semejante desembolso de recursos de los porteños, la Villa 31 “sigue siendo una villa”. A partir de esa evaluación, puso en discusión el resultado de las políticas de urbanización e integración desarrolladas en el sector y reclamó revisar el enfoque utilizado.

Ferraro respondió con un mensaje en el que cuestionó duramente el planteo de Ramírez. El diputado señaló que estuvo en la Villa 31 y sostuvo que la discusión no puede reducirse al dinero destinado a las obras, sino que debe contemplar el impacto que los procesos de urbanización tienen sobre quienes viven en esos barrios.

El legislador de la Coalición Cívica acusó a la titular del bloque libertario porteño de adoptar una posición que consideró insensible frente a la realidad de los habitantes de la Villa 31. En particular, cuestionó que no se reconozca el valor de las políticas destinadas a avanzar en la urbanización y la integración de esos sectores con el resto de la Ciudad.

En su respuesta, Ferraro también apuntó contra la trayectoria de Ramírez y cuestionó lo que definió como un recorrido caracterizado por privilegios. Entre sus señalamientos mencionó cargos en empresas públicas, remuneraciones millonarias y beneficios relacionados con negocios inmobiliarios, entre ellos un convenio urbanístico.

La disputa incorporó así elementos personales y políticos que excedieron la discusión inicial sobre el destino de los recursos públicos. Ferraro planteó que quienes viven en la Villa 31 no pueden ser considerados un problema que deba resolverse mediante su desplazamiento, sino que deben ser contemplados dentro de las políticas habitacionales de la Ciudad.

El diputado defendió la necesidad de sostener los procesos de integración socio-urbana y rechazó la posibilidad de que las personas que viven en esos barrios sean tratadas como población descartable. Su argumento se centró en la obligación de garantizar condiciones dignas de vida y evitar que las intervenciones urbanísticas impliquen pasar por encima de quienes residen allí.

Ferraro también amplió la discusión hacia una política habitacional integral. Según su planteo, el acceso a la vivienda debería estar acompañado por mecanismos de crédito hipotecario, alquileres accesibles, integración socio-urbana y una planificación urbana que permita abordar el crecimiento de la Ciudad.

En ese sentido, sostuvo que más de 500.000 personas viven en barrios populares porteños y remarcó que no constituyen una realidad ajena a Buenos Aires. Desde su perspectiva, esas familias forman parte de la Ciudad y deben tener acceso a condiciones de vida dignas.

El cruce entre ambos dirigentes volvió a instalar una discusión sobre los objetivos y resultados de la urbanización de la Villa 31. Mientras Ramírez puso el acento en el volumen de recursos utilizados y cuestionó los resultados alcanzados, Ferraro defendió la continuidad de las políticas de integración y planteó que el debate debe incorporar también los derechos y las necesidades de los habitantes.

La controversia dejó expuestas dos miradas sobre una de las principales problemáticas habitacionales de la Ciudad de Buenos Aires. El destino de los recursos públicos, el alcance de las obras y la integración de los barrios populares quedaron nuevamente en el centro de la discusión política porteña.