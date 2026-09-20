Exportaciones récord: petróleo y agro impulsan los dólares

Las exportaciones argentinas avanzan hacia un posible récord superior a 100.000 millones de dólares.

El petróleo aportó 1.494 millones de dólares en agosto y podría aumentar su contribución durante los próximos meses.

El agro mantiene un ritmo de ventas más regular y la soja alcanzó valores internacionales superiores a los del año anterior.

La evolución futura del superávit dependerá de la continuidad de los elevados precios internacionales.

Las importaciones permanecen contenidas y reflejan la debilidad de varios sectores industriales orientados al mercado interno.

El crecimiento de las exportaciones convive con una expansión económica más moderada que la prevista inicialmente.

La Argentina atraviesa un escenario favorable para sus exportaciones, impulsado por los elevados precios internacionales del petróleo y de los productos agrícolas. La combinación de mayores cantidades vendidas, mejores cotizaciones y una dinámica más regular del agro permitió sostener un superávit comercial mensual superior a los 2.000 millones de dólares y alimentó las expectativas oficiales de cerrar el año con exportaciones récord.

Las proyecciones apuntan a que las ventas externas podrían superar los 100.000 millones de dólares durante el año, mientras que el saldo positivo de la balanza comercial se ubicaría en torno de los 26.000 millones. El resultado adquiere relevancia porque se produce en un contexto en el que la evolución de los precios internacionales continúa favoreciendo a los principales sectores exportadores argentinos.

El petróleo aparece como uno de los factores con mayor potencial de crecimiento durante los próximos meses. En agosto, las exportaciones del sector alcanzaron los 1.494 millones de dólares, una cifra elevada pero que todavía podría incrementarse. La estadística de ese mes refleja precios pactados aproximadamente dos meses antes, cuando el barril Brent se ubicaba cerca de los 80 dólares ante las expectativas de una distensión en Medio Oriente.

La posterior escalada de las tensiones geopolíticas llevó nuevamente al petróleo por encima de los 100 dólares. Por ese motivo, el impacto de las cotizaciones más altas podría comenzar a observarse con mayor claridad en las estadísticas de octubre y noviembre. En mayo, cuando el conflicto se encontraba en uno de sus momentos más intensos, las exportaciones petroleras habían alcanzado los 1.745 millones de dólares.

La comparación interanual también muestra una mejora significativa. En agosto, el ingreso generado por las exportaciones petroleras aumentó 42%, producto de una combinación entre un incremento de 12% en las cantidades vendidas y una mejora de 27% en los precios.

El sector agropecuario, por su parte, aporta una dinámica más estable. Las exportaciones de productos primarios agrícolas alcanzaron los 1.731 millones de dólares en agosto, un nivel cercano al registrado en junio, durante el período de mayor comercialización de la cosecha gruesa.

La particularidad de este año es que no se espera una caída pronunciada de las ventas agrícolas durante el último cuatrimestre. La disponibilidad de granos y las condiciones internacionales podrían permitir una continuidad de los embarques. En las últimas semanas, además, la soja llegó a cotizar en torno de los 484 dólares por tonelada en Chicago, aproximadamente 100 dólares por encima del promedio del año anterior.

Este comportamiento constituye uno de los fundamentos sobre los cuales se elaboraron las proyecciones económicas para 2027, que contemplan la continuidad del superávit de cuenta corriente. Sin embargo, el escenario favorable depende en buena medida de que los precios internacionales se mantengan elevados.

El petróleo concentra una parte importante de la incertidumbre debido a la influencia de los acontecimientos geopolíticos. Una eventual distensión en Medio Oriente y la reapertura del estrecho de Ormuz podrían provocar una reducción de las cotizaciones hacia niveles cercanos a los 85 dólares por barril, lo que reduciría el aporte del sector aunque no necesariamente implicaría un escenario negativo para la Argentina.

También existe incertidumbre vinculada con las tasas internacionales. Un dólar más fortalecido podría presionar a la baja los precios de las materias primas y afectar tanto al petróleo como a los productos agrícolas.

Del otro lado de la balanza comercial aparecen las importaciones. En agosto sumaron 6.696 millones de dólares, un nivel considerado moderado frente al potencial de compras externas de la economía. La explicación está relacionada con la menor actividad de sectores vinculados al mercado interno y con una utilización todavía limitada de la capacidad industrial.

Incluso el aumento de 3% en el valor de las importaciones de bienes de capital durante agosto oculta una caída en términos físicos. Como las maquinarias aumentaron 6% de precio, la cantidad efectivamente importada por la industria disminuyó 3% interanual.

El escenario deja así una economía con un fuerte aporte de divisas proveniente de las exportaciones, pero con una demanda de importaciones todavía contenida. Esa combinación sostiene el superávit comercial, aunque también refleja las dificultades para lograr una expansión más vigorosa de la actividad interna.