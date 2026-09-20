Argentina enfrenta un crédito más caro tras la suba de la Fed, mientras el mercado analiza los próximos vencimientos

La suba de tasas de la Reserva Federal encareció el acceso de la Argentina al financiamiento externo.

Los bonos soberanos volvieron a reflejar costos de endeudamiento de dos dígitos en un contexto internacional más exigente.

El mercado considera que los vencimientos en moneda extranjera de 2027 están garantizados.

El Gobierno apuesta a refinanciar buena parte de la deuda mediante la emisión de Bonares por unos 11.000 millones de dólares.

Las reservas del Banco Central aparecen como un respaldo adicional ante un escenario financiero adverso.

La acumulación de reservas y el acceso al financiamiento durante 2027 serán determinantes para afrontar los compromisos previstos para 2028.

El cambio en el escenario financiero internacional volvió a encender las alertas sobre el costo del financiamiento para la Argentina. La reciente suba de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos elevó la tasa libre de riesgo y endureció las condiciones para acceder al crédito externo, un factor que coincide con la presentación del programa financiero incluido en el Presupuesto 2027. Aun así, el diagnóstico predominante entre analistas y consultoras es que los compromisos de deuda en moneda extranjera del próximo año aparecen asegurados, aunque el Gobierno deberá enfrentar un contexto más exigente para sostener su estrategia.

La modificación de la política monetaria estadounidense no sorprendió al mercado, ya que era un movimiento esperado desde hace tiempo. Sin embargo, sus efectos vuelven a golpear a las economías emergentes al fortalecer al dólar y reducir el flujo de capitales hacia esos mercados. En el caso argentino, el impacto más significativo se concentra en el encarecimiento del financiamiento, ya que la mayor tasa libre de riesgo eleva automáticamente el costo que debería afrontar el país para emitir deuda.

Ese cambio también se reflejó en el comportamiento de los bonos soberanos. Los títulos Globales de mayor plazo volvieron a exhibir rendimientos de dos dígitos, impulsados por una combinación de una tasa internacional cercana al 5% anual y un riesgo país que superó los 500 puntos básicos. Ese escenario dificulta la posibilidad de colocar deuda en los mercados internacionales y también limita las emisiones locales vinculadas al dólar financiero.

Frente a ese panorama, el programa financiero previsto para 2027 quedó bajo la lupa. Sin embargo, el consenso entre los especialistas es que los vencimientos en moneda extranjera no aparecen comprometidos. Incluso considerando la totalidad de los pagos previstos, que incluyen compromisos con tenedores privados, obligaciones con el Fondo Monetario Internacional y los Bopreales remanentes, la evaluación es que existen herramientas suficientes para afrontar esas obligaciones.

El análisis contempla distintos caminos para cubrir las necesidades financieras. Si las condiciones del mercado internacional continúan siendo restrictivas, el Ministerio de Economía podría recurrir a fuentes alternativas de financiamiento, avanzar con privatizaciones o, en última instancia, utilizar parte de las reservas del Banco Central para cumplir con los pagos previstos.

Las estimaciones disponibles muestran un margen de respaldo relevante. Mientras las reservas netas rondan los 11.300 millones de dólares, el cálculo de reservas consideradas utilizables asciende a unos 36.000 millones de dólares, una diferencia que amplía el abanico de opciones frente a un escenario adverso.

Uno de los pilares del Presupuesto 2027 consiste precisamente en refinanciar buena parte de los vencimientos mediante la emisión de Bonares por el equivalente a unos 11.000 millones de dólares. Se trata de una meta considerada desafiante, especialmente porque coincidirá con un año electoral y porque el tamaño del mercado local podría imponer límites a la capacidad de absorber nuevas colocaciones de esa magnitud.

En ese contexto, el historial reciente del Gobierno en la búsqueda de financiamiento alternativo cobra especial relevancia. Los repos, los préstamos garantizados, distintos mecanismos de asistencia financiera y el respaldo de organismos internacionales aparecen como instrumentos que podrían complementar la estrategia oficial si persisten las dificultades para emitir deuda en condiciones favorables.

Más allá de 2027, la mirada del mercado ya empieza a proyectarse hacia el año siguiente. Tanto el Tesoro como el Banco Central enfrentarán vencimientos significativamente mayores durante 2028, por lo que la acumulación de reservas durante el próximo año será determinante para ampliar el margen de maniobra de la administración que deba afrontar esos compromisos.

Esa perspectiva explica por qué los inversores siguen de cerca dos variables simultáneamente: la capacidad del Gobierno para conseguir financiamiento en dólares y la continuidad de las compras de divisas en el mercado oficial. Ambas herramientas definirán el poder de intervención sobre el mercado cambiario y la fortaleza con la que llegará el país a un calendario de pagos aún más exigente.

Aunque persisten dudas sobre la evolución política y sobre el acceso al crédito internacional, la percepción dominante sigue siendo que los compromisos de deuda previstos para los próximos años cuentan con altas probabilidades de ser atendidos. La discusión, por ahora, no parece centrarse en la capacidad de pago, sino en el costo creciente que deberá asumir la Argentina para sostener esa estrategia financiera.