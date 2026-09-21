Roberto Lavagna volvió a cuestionar a Milei y advirtió: “Las inversiones van a Brasil”

Roberto Lavagna cuestionó aspectos del rumbo económico de Javier Milei y advirtió sobre la situación de la industria automotriz.

El ex ministro sostuvo que el sector enfrenta un riesgo mayor en Argentina que en Brasil frente a la transición hacia los vehículos eléctricos.

Lavagna señaló que Brasil implementó políticas productivas que favorecen la llegada de inversiones vinculadas con la industria automotriz.

El ex ministro vinculó la pérdida de oportunidades de inversión con el debilitamiento de los mecanismos de integración dentro del Mercosur.

Lavagna planteó que Argentina podría aprovechar la transformación tecnológica mediante acuerdos de complementación productiva con Brasil.

Durante la jornada, Lavagna y Natalia de la Sota coincidieron en vincular la situación macroeconómica con las dificultades que atraviesa la actividad cotidiana.

El ex ministro de Economía Roberto Lavagna volvió a expresarse públicamente sobre el rumbo económico de la Argentina y planteó reparos frente a algunas de las políticas implementadas durante la gestión de Javier Milei. En particular, advirtió sobre la situación de la industria automotriz y sostuvo que el sector atraviesa un escenario de riesgo, especialmente frente a los cambios tecnológicos que se producen a nivel internacional.

Lavagna participó de una jornada organizada por el Instituto Consenso Federal, dedicada a analizar el lugar de la Argentina en el mundo. El encuentro contó también con la presencia de la diputada nacional Natalia de la Sota y especialistas en relaciones internacionales. Durante la actividad, el ex ministro vinculó las decisiones económicas internas con la inserción internacional del país, la llegada de inversiones y las posibilidades de desarrollo productivo.

Uno de los principales ejes de su exposición estuvo relacionado con la transformación que atraviesa la industria automotriz a partir del avance de los vehículos eléctricos. En ese contexto, Lavagna comparó las estrategias adoptadas por Argentina y Brasil y manifestó una particular preocupación por la posición del sector industrial argentino.

“Hoy la industria automotriz está en riesgo, en grave riesgo, más en Argentina que en Brasil”, sostuvo. Según su planteo, Brasil avanzó con políticas orientadas a fortalecer la producción industrial y actualmente se encuentra en condiciones de atraer inversiones vinculadas con la fabricación de vehículos eléctricos.

Para Lavagna, la diferencia entre las estrategias productivas de ambos países puede tener consecuencias concretas sobre las decisiones de las empresas. En ese sentido, señaló que el tamaño del mercado brasileño y las políticas de promoción implementadas por ese país constituyen factores que pueden favorecer la radicación de nuevas inversiones.

El ex ministro también relacionó este escenario con el funcionamiento del Mercosur y cuestionó el debilitamiento de los mecanismos de integración regional. A su entender, los acuerdos alcanzados dentro del bloque podrían haber permitido que la Argentina participara de una estrategia de complementación productiva con Brasil frente a la transición hacia nuevas tecnologías.

“Sin el acuerdo, por habérselo dejado de lado, las inversiones van a Brasil sin ningún lugar a duda”, afirmó Lavagna. En esa línea, sostuvo que algunas de las nuevas industrias vinculadas con la transformación tecnológica del sector automotor podrían haberse desarrollado mediante mecanismos de complementación entre ambos países.

La situación de la industria fue presentada así como parte de una discusión más amplia sobre la inserción internacional argentina. Lavagna planteó que la relación con Brasil debería recuperar un lugar prioritario dentro de la política exterior y defendió la participación del país en espacios multilaterales. Según su visión, los acuerdos regionales pueden contribuir a ampliar la capacidad de negociación argentina en un escenario internacional caracterizado por una mayor diversidad de actores y relaciones.

Durante su exposición, el ex ministro también realizó una comparación sobre la evolución económica de Argentina y Brasil durante los últimos años. “En estos años a Brasil le ha ido mejor porque hizo las cosas mejor. Brasil ha crecido cuando Argentina, desde el 2011 en adelante, está totalmente estancada”, sostuvo. De esta manera, su evaluación abarcó un período que excede a la actual administración nacional.

La jornada también incluyó una referencia al vínculo entre las variables macroeconómicas y la actividad cotidiana. Natalia de la Sota sostuvo que ambos aspectos no deberían analizarse de manera separada. “La macro está mal y la micro está mal. Es una sola cosa”, afirmó la diputada.

Lavagna coincidió con esa apreciación y respondió: “Así es”, para luego remarcar: “Son una misma cosa”. De esta manera, el encuentro dejó planteada una mirada que vinculó el funcionamiento de la economía, la producción industrial, la política exterior y la integración regional como partes de una misma discusión sobre el futuro económico argentino.