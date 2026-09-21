Auditoría detectó una diferencia de $158.717 millones en ANDIS

La auditoría detectó una diferencia de $158.717.131.557,63 entre dos registros de deuda exigible de ANDIS.

El relevamiento comparó los datos de la Dirección de Presupuesto y Contabilidad con los registros de la DNASS.

La DNASS concentró el mayor volumen de obligaciones pendientes y aparece mencionada en una investigación por presuntas irregularidades en compras.

El informe observó diferencias de precios en adquisiciones de medicamentos, entre ellas las correspondientes al Macitentan.

La auditoría cuestionó aspectos vinculados con el uso del mecanismo de “legítimo abono” para reconocer gastos realizados fuera de los procedimientos ordinarios.

Los prestadores de medicamentos e insumos recibieron $479.504 millones entre 2024 y el 21 de agosto de 2025, mientras la Justicia continúa analizando las posibles responsabilidades.

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) volvió a quedar bajo observación luego de que una auditoría detectara una diferencia de $158.717.131.557,63 entre dos registros internos correspondientes a deudas exigibles del organismo. El relevamiento analizó el funcionamiento de la dependencia hasta el 21 de agosto de 2025, fecha en la que Diego Spagnuolo dejó la conducción.

El trabajo comparó la información registrada por la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) con los datos de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (DNASS). Según el informe, esta última dependencia consignó un volumen de deuda superior al registrado por el área contable. Los auditores, además, advirtieron que podían existir imprecisiones derivadas de errores involuntarios durante la carga de los datos.

La diferencia identificada surgió a partir del análisis de los listados internos sobre las obligaciones pendientes de pago. El relevamiento no se limitó a las deudas exigibles, sino que también incluyó pagos a droguerías, gastos de cajas chicas, adquisición de equipos electrónicos, contratos, empleados y declaraciones juradas.

Dentro de la estructura administrativa examinada, la DNASS quedó especialmente señalada debido a que sus registros concentraron la mayor cantidad de obligaciones pendientes. Esa misma dependencia aparece mencionada en una investigación a cargo del fiscal Franco Picardi, que analiza presuntas irregularidades en distintos procesos de compra. Entre las hipótesis bajo análisis figuran posibles sobreprecios y deficiencias administrativas, aunque se trata de hechos que continúan siendo investigados.

La auditoría también puso la lupa sobre determinadas adquisiciones de medicamentos. Uno de los ejemplos incluidos en el relevamiento corresponde al Macitentan. Según los datos consignados, durante noviembre de 2024 el medicamento tuvo un valor de $411.764 en compulsas abiertas, mientras que en compulsas reducidas alcanzó casi $8,3 millones. Las diferencias forman parte de los elementos incorporados al análisis de las compras realizadas por el organismo.

Otro de los aspectos observados fue la utilización del mecanismo denominado “legítimo abono”. Esta modalidad permite reconocer y pagar bienes o servicios que ya fueron entregados o prestados sin que previamente se hayan completado los procedimientos habituales de contratación.

De acuerdo con la auditoría, hasta la fecha de corte solamente se habían iniciado seis procedimientos relacionados con esos servicios. El informe explicó que el mecanismo puede utilizarse para reconocer gastos efectuados fuera de los procedimientos ordinarios, pero también señaló que la ausencia de competencia entre proveedores dificulta determinar si la alternativa seleccionada resulta conveniente en términos de precio, calidad e idoneidad.

El relevamiento también detalló el volumen de fondos destinado a prestadores de medicamentos e insumos. Entre 2024 y el 21 de agosto de 2025, esas empresas recibieron un total de $479.504 millones. Dentro de ese universo aparece Suizo Argentina, que percibió alrededor de $108.258 millones por medicamentos vinculados principalmente al programa PACBI. La empresa negó cualquier relación con los hechos que se encuentran bajo investigación.

La auditoría se suma a otros relevamientos sobre la gestión de Diego Spagnuolo al frente de ANDIS. En febrero de 2026, una investigación periodística informó que el informe también había sido incorporado al expediente judicial que analiza presuntas irregularidades en las compras del organismo.

Mientras tanto, la Justicia continúa evaluando la documentación reunida y las posibles responsabilidades vinculadas con las operaciones bajo análisis. La diferencia detectada entre los registros de deuda, las compras de medicamentos y el uso del mecanismo de “legítimo abono” quedaron así entre los principales aspectos examinados sobre el funcionamiento administrativo de ANDIS durante el período relevado.