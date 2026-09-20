Cuti Romero palpitó el clásico entre Atlético y Real Madrid

El Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentarán este domingo por la séptima fecha de LaLiga 2026/27, en un nuevo capítulo del clásico de la capital española. Para Cristian “Cuti” Romero, el partido tendrá un condimento especial: será su primer derbi madrileño desde su llegada al conjunto dirigido por Diego Simeone.

El defensor argentino se incorporó al Atlético durante el último mercado de pases procedente de Tottenham y rápidamente se convirtió en una de las caras nuevas del plantel. Con apenas unas semanas en el club, tendrá ahora su primera experiencia en uno de los partidos más esperados de la temporada.

El encuentro se disputará en el Riyadh Air Metropolitano, donde el equipo rojiblanco buscará aprovechar el respaldo de su público ante el conjunto dirigido por José Mourinho.

Cuti Romero y la expectativa por su primer derbi

En una entrevista con los canales oficiales del Atlético, Romero contó cómo vive las horas previas al partido y reconoció que se trata de una experiencia especial.

“Una ilusión increíble. He jugado distintos derbis a lo largo de mi carrera. Este es algo increíble, lo he visto”, expresó el defensor.

El campeón del mundo con Argentina también explicó que ya tenía un vínculo previo con el club y que siguió de cerca al Atlético durante los últimos años.

“He seguido al Atleti durante mucho tiempo porque tuve amigos acá en los años anteriores”, contó.

Romero, además, destacó el papel que tendrá la hinchada durante el clásico y valoró especialmente jugar el partido en condición de local.

“La afición es muy cálida, así que va a ser un lindo partido. Esperemos que podamos disfrutarlo todos juntos y que salga de la mejor manera”, señaló.

Y agregó: “Jugar en casa siempre es especial y te da un plus”.

El argentino lleva pocas semanas en el club, pero aseguró que el recibimiento de los hinchas ya le permitió dimensionar la importancia que tiene el encuentro para el Atlético.

“Yo llevo solo dos o tres semanas, pero los hinchas son impresionantes. Eso juega a favor”, sostuvo.

Romero habló de Julián Álvarez antes del clásico

Uno de los grandes protagonistas argentinos del Atlético es Julián Álvarez, quien llegaba al derbi después de haberse perdido los últimos dos partidos por una sobrecarga muscular. Sin embargo, el delantero volvió a entrenarse con normalidad y quedó a disposición de Simeone para enfrentar al Real Madrid.

Romero se refirió a la situación de su compañero y destacó su compromiso para llegar en condiciones al partido.

“A Juli lo veo muy bien”, afirmó el defensor.

En ese sentido, el Cuti separó las cuestiones externas de lo que observa puertas adentro del vestuario: “Sacando todo lo que se creó puertas afuera, yo que soy amigo y lo conozco hace mucho tiempo, en la intimidad lo veo con las mismas ganas de siempre. Es un gran profesional”.

Además, Romero valoró el esfuerzo que realizó el delantero durante los últimos días para recuperarse y poder estar presente en el derbi.

“Creo que va a llegar, está haciendo un esfuerzo muy grande. Está poniendo todo de su parte para estar en este partido tan importante”, sostuvo.

Así, el Atlético afrontará el clásico con dos de sus argentinos como protagonistas: Romero disputará su primer derbi madrileño, mientras que Julián Álvarez buscará volver a ser titular después de superar sus molestias musculares.