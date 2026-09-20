Los particulares horarios del GP de Azerbaiyán

Después de completar un gran fin de semana en el Gran Premio de España, donde finalizó séptimo con Alpine, Franco Colapinto ya tiene la mira puesta en su próximo desafío en la Fórmula 1. El argentino volverá a un escenario que guarda un significado especial en su carrera: el circuito callejero de Bakú, donde consiguió sus primeros puntos en la máxima categoría.

La próxima cita del campeonato será el Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputará entre el jueves 24 y el sábado 26 de septiembre. A diferencia de la mayoría de las carreras de la temporada, el evento no tendrá actividad el domingo. La modificación fue realizada para evitar que el Gran Premio coincida con el Día del Recuerdo, que se conmemora en Azerbaiyán cada 27 de septiembre.

El recuerdo de Colapinto en Bakú

Bakú es un circuito que trae buenos recuerdos para el piloto argentino. En 2024, durante su etapa en Williams, Colapinto disputó allí apenas su segundo Gran Premio en la Fórmula 1 y terminó en el octavo puesto, resultado que le permitió sumar sus primeros cuatro puntos en la categoría.

Además, aquella actuación tuvo un significado especial para el automovilismo argentino: Colapinto se convirtió en el primer piloto argentino en sumar puntos en Fórmula 1 desde Carlos Reutemann en 1982.

Ahora, el piloto de Alpine regresará al circuito en un momento diferente de su carrera y después de haber conseguido uno de sus mejores resultados de la temporada en Madrid.

El cronograma del GP de Azerbaiyán

El Baku City Circuit tiene 6,003 kilómetros, 20 curvas y 51 vueltas. La carrera está programada para el sábado 26 de septiembre.

Para Argentina, los horarios serán los siguientes:

Jueves 24 de septiembre

05:30: Práctica Libre 1

09:00: Práctica Libre 2

Viernes 25 de septiembre

05:30: Práctica Libre 3

09:00: Clasificación

Sábado 26 de septiembre

08:00: Gran Premio de Azerbaiyán

La Fórmula 1 confirmó oficialmente que el Gran Premio se disputará el sábado y que el resto de las actividades también fueron adelantadas un día.

Por qué el Gran Premio de Azerbaiyán se corre el sábado

El cambio de fecha está relacionado con el Día del Recuerdo, que Azerbaiyán celebra cada 27 de septiembre. La jornada fue establecida en diciembre de 2020 para homenajear a los fallecidos durante la guerra de Nagorno-Karabaj de ese año.

El conflicto comenzó el 27 de septiembre de 2020 y se extendió durante 44 días, hasta noviembre de ese año. Los enfrentamientos involucraron a Azerbaiyán y Armenia, en el contexto del conflicto por Nagorno-Karabaj.

El 9 de noviembre de 2020, Azerbaiyán, Armenia y Rusia acordaron un cese de las hostilidades que puso fin a los principales combates. El conflicto dejó miles de víctimas y provocó importantes desplazamientos de población.

Por este motivo, la Fórmula 1 y la FIA acordaron trasladar el Gran Premio de Azerbaiyán del domingo 27 al sábado 26 de septiembre, con todo el cronograma adelantado un día.

Las características del circuito de Bakú

El Baku City Circuit es uno de los trazados urbanos más particulares del calendario de la Fórmula 1. Se caracteriza por combinar sectores muy rápidos con zonas estrechas y una sección que atraviesa el casco histórico de la ciudad.

Longitud: 6,003 kilómetros

Vueltas: 51

Curvas: 20

Distancia total: 306,049 kilómetros

Primer Gran Premio: 2016, cuando se disputó el Gran Premio de Europa

La edición 2026 será la 15ª ronda del campeonato y se desarrollará entre el jueves 24 y el sábado 26 de septiembre.