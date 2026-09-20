La AFA confirmó los precios de las entradas para los amistosos de la Selección Argentina

La AFA confirmó los precios y las fechas de venta de las entradas para los tres amistosos que la Selección Argentina disputará entre fines de septiembre y comienzos de octubre. La serie tendrá como partido central el duelo ante Benín del 6 de octubre en el Monumental, que marcará la despedida de Lionel Messi del conjunto nacional.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni comenzará esta seguidilla el 30 de septiembre frente a Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego viajará a Buenos Aires para enfrentar a Burkina Faso el 3 de octubre y cerrará la serie ante Benín el 6 de octubre, ambos encuentros en el estadio de River.

La venta de las localidades será exclusivamente online a través de Deportick. Los precios tendrán diferencias según el estadio y la ubicación, con valores que van desde los $90.000 hasta los $480.000.

Cuándo salen a la venta las entradas

Para el encuentro entre Argentina y Bolivia, la venta comenzará el lunes 21 de septiembre a las 14, mientras que los tickets para los partidos frente a Burkina Faso y Benín estarán disponibles desde el martes 22 de septiembre a las 18. En todos los casos, la comercialización será exclusivamente mediante Deportick.

Argentina vs. Bolivia: precios en el estadio Kempes

El primer partido de la serie se disputará el miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes, donde las entradas tendrán los siguientes valores:

Popular: $90.000

Menor a Popular (3 a 10 años): $25.000

Platea Gasparini: $140.000

Platea Ardiles: $170.000

La localidad más económica para adultos será la popular, mientras que la platea Ardiles tendrá el precio más elevado, con un valor de $170.000.

Cuánto cuestan las entradas para Argentina-Burkina Faso y Argentina-Benín

Los dos partidos que la Selección jugará en el Monumental tendrán exactamente la misma escala de precios.

La popular costará $90.000, mientras que las plateas llegarán hasta los $480.000 en los sectores medios de San Martín y Belgrano.

Los valores establecidos son:

Popular: $90.000

Menor a Popular (3 a 10 años): $29.000

Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000

Platea Media Sívori y Centenario: $320.000

Platea Alta San Martín y Belgrano: $320.000

Platea Baja San Martín y Belgrano: $450.000

Platea Media San Martín y Belgrano: $480.000

La venta para Argentina-Burkina Faso, del 3 de octubre, y Argentina-Benín, del 6 de octubre, comenzará el martes 22 de septiembre a las 18.

El partido más esperado: la despedida de Messi

El duelo ante Benín será especial para la Selección Argentina, ya que significará la despedida oficial de Lionel Messi con la camiseta albiceleste después de su retiro del seleccionado.

El capitán fue convocado para disputar ese encuentro del 6 de octubre en el Monumental, en el marco de un homenaje preparado por la AFA para cerrar su histórica etapa con el equipo nacional.

Además de Messi, la convocatoria contempla a varias de las principales figuras del seleccionado para esta serie de amistosos, que será la primera actividad del equipo después del Mundial de 2026.