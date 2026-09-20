Santa Fe se viste de deporte: los Suramericanos 2026 superan expectativas y dejan en alto a la provincia

Santa Fe volvió a demostrar que está preparada para recibir grandes acontecimientos deportivos internacionales. La experiencia acumulada durante la Copa América 2011, los test matches de Los Pumas, la Copa Libertadores, la Sudamericana y distintas competencias del ámbito polideportivo sirvió como antecedente para afrontar uno de los mayores desafíos recientes: los Juegos Suramericanos 2026.

La llegada del evento, organizado bajo el paraguas de Odesur, implicó un proceso que demandó varios años de trabajo y una importante participación del Estado provincial. El proyecto comenzó durante la gestión de Omar Perotti y continuó bajo la administración de Maximiliano Pullaro, con inversiones destinadas tanto a infraestructura como a logística y organización.

Uno de los principales puntos a favor de Santa Fe fue contar con tres sedes preparadas para albergar competencias de distintas disciplinas. Canchas, pistas y natatorios con condiciones acordes a una competencia internacional permitieron afrontar el desafío con una infraestructura deportiva que posiciona a la provincia como una alternativa para futuros eventos de gran escala.

Pero la capacidad para organizar este tipo de encuentros no depende únicamente de los escenarios deportivos. La experiencia acumulada, la atención a los visitantes y la capacidad logística también forman parte de una organización que involucra a miles de personas.

Un balance que crece con el desarrollo de los Juegos

A medida que avanzan los Suramericanos 2026, el balance que surge en la capital santafesina resulta positivo. La dinámica propia de la competencia comenzó a modificar la percepción que existía antes de la inauguración.

Durante los días previos al comienzo de las actividades todavía había incertidumbre entre los santafesinos acerca del impacto que tendría un acontecimiento de semejante magnitud. Sin embargo, con el paso de las jornadas, la presencia de deportistas, delegaciones y público fue transformando el escenario cotidiano de la ciudad.

El movimiento generado por las distintas disciplinas permitió que los Juegos adquirieran una dimensión que excede lo estrictamente deportivo. Santa Fe no sólo aparece como escenario de las competencias, sino también como anfitriona de atletas y delegaciones provenientes de distintos países de la región.

Con los Juegos todavía en desarrollo, la experiencia ya deja una conclusión concreta: la provincia cuenta con antecedentes, infraestructura y capacidad organizativa para asumir compromisos deportivos internacionales de gran magnitud.