Milei viaja a Nueva York con una agenda política y empresarial

Milei viajará este lunes a Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU.

El discurso presidencial ante Naciones Unidas está previsto para el miércoles 23 al mediodía.

La agenda incluirá reuniones con empresarios, académicos y referentes de la comunidad judía.

Milei participará de una conferencia sobre libertad económica y seguridad estratégica.

El Presidente expondrá el jueves ante The Economic Club of New York.

El cronograma todavía puede incorporar nuevas actividades y no contempla por ahora una reunión bilateral con Donald Trump.

El presidente Javier Milei viajará este lunes a Nueva York para participar de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en el marco de una gira por Estados Unidos que combinará actividades institucionales, exposiciones académicas, reuniones con empresarios y encuentros con referentes de la comunidad judía.

La actividad principal será su intervención ante la Asamblea General de la ONU, prevista para el miércoles 23 de septiembre al mediodía, hora argentina. El mandatario permanecerá en Estados Unidos hasta el jueves por la noche y tiene previsto regresar a Buenos Aires durante la mañana del viernes 25.

El viaje comenzará el lunes a las 23, cuando Milei partirá desde Buenos Aires rumbo a Nueva York. El vuelo presidencial arribará el martes a las 9.30, siempre de acuerdo con el horario argentino. Se tratará de la decimoctava visita del Presidente a Estados Unidos desde el inicio de su gestión, en diciembre de 2023.

La primera actividad oficial tendrá lugar el martes a las 16, en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah. Allí Milei brindará una disertación y recibirá el premio “Ohev Yisrael”, una distinción vinculada con su respaldo a Israel y su relación con la comunidad judía.

Durante esa misma jornada, el Presidente mantendrá dos reuniones. A las 19 se encontrará con Roberto Salinas y, una hora y media después, se reunirá con el economista estadounidense Xavier Sala-i-Martin, especialista en crecimiento económico y profesor de la Universidad de Columbia.

El miércoles concentrará las principales actividades de la gira. A las 12, Milei participará del Debate General de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Su discurso tendrá lugar en un contexto internacional atravesado por distintos conflictos y estará acompañado por el posicionamiento exterior que mantiene el Gobierno respecto de Estados Unidos e Israel.

Durante su exposición, el mandatario presentará los principales lineamientos de su administración y la posición argentina frente a distintos desafíos internacionales. La intervención ante el organismo multilateral será el punto central de la agenda presidencial en Nueva York.

Por la tarde, a las 16, Milei participará de la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad con el acompañamiento institucional del International Republican Institute.

El encuentro reunirá a empresarios, inversores, académicos y representantes de organizaciones de Estados Unidos y América Latina. Allí, el Presidente abordará cuestiones vinculadas con la libertad económica, las instituciones democráticas, la seguridad estratégica y la cooperación regional.

Dos horas después, Milei mantendrá una reunión con empresarios vinculados a Americas Society/Consejo de las Américas. Del encuentro participará Susan Segal, presidenta y directora ejecutiva de la organización, junto con una mesa integrada por entre 12 y 15 representantes del sector privado.

La jornada finalizará a las 19.30 con una reunión entre el Presidente y el rabino Simón Jacobson.

El jueves 24 será el último día de actividades oficiales. A las 13, Milei brindará una exposición en The Economic Club of New York, institución que reúne a referentes de los ámbitos empresarial, financiero y económico. Por la noche, a las 21, está prevista la partida del vuelo presidencial con destino a Buenos Aires.

El regreso se concretaría el viernes 25 a las 8.30, con el arribo a la Aeroestación Militar Aeroparque. Desde el Gobierno señalaron que el cronograma todavía podría incorporar nuevas reuniones o actividades, debido a que parte de la agenda permanece en proceso de confirmación.

Por el momento, el programa oficial no contempla un encuentro bilateral entre Milei y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.