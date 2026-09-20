Viotti recibió a Emilia Acosta, la rafaelina que hizo historia con tres medallas

Hay historias que nos representan. La de Emilia Acosta es una de ellas. Una rafaelina de 17 años, formada en CREAR Club, que empezó a hacer gimnasia a los dos años y medio y que hoy hizo historia para el deporte de la ciudad y del país.



El intendente Leonardo Viotti la recibió en su despacho para felicitarla personalmente por su actuación en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde, en su primera participación en los Juegos, consiguió tres medallas.



Emilia estuvo acompañada por sus padres y por quienes forman parte de su trayectoria deportiva: Víctor Ingaramo, entrenador de Gimnasia Artística, y Silvia Piovano, profesora y propietaria de CREAR Club, el gimnasio donde entrena la joven gimnasta. También participaron del encuentro el ministro de Gobierno e Innovación Pública de la provincia, Fabián Bastia; la secretaria de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo, Patricia Imoberdorf; el secretario de Desarrollo Humano y Salud, Hugo Morel; y el subsecretario de Deportes y Recreación, Alejandro Ambort.



Emilia logró:



* Oro por equipos junto a la Selección Argentina, cortando una hegemonía de 32 años de Brasil en la competencia por equipos de gimnasia artística femenina.

* Bronce en el All Around individual, con 51.501 puntos, en una final con podio íntegramente argentino.

* Oro en salto, con una ejecución de 13.650 que la consagró campeona suramericana en su especialidad.



"Sos orgullo de Rafaela", le dijo Viotti durante el encuentro. "Tu historia es la historia de muchas chicas de nuestros clubes, que entrenan todos los días con esfuerzo, con el acompañamiento de su familia y de sus profes. Ver a una rafaelina en lo más alto, representando a la Argentina ante todo el continente, nos emociona y nos inspira".



Emilia es el reflejo de lo que Rafaela es: trabajo, constancia, humildad y ganas de ir por más. Y en estos Juegos que la ciudad está viviendo como anfitriona, su logro tiene un valor aún más especial: nos recuerda que cuando Rafaela se propone algo, lo hace en grande.