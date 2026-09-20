Rafaela se llena de accidentes y Viotti sigue improvisando con la seguridad vial

RESUMEN

Rafaela registró 131 siniestros más que en el primer semestre de 2025.

Las motos aparecen involucradas en una proporción enorme de los accidentes.

Mayo llegó a 199 siniestros , el registro mensual más elevado del semestre.

El municipio responde con tecnología y multas, pero sigue siendo cuestionada la presencia preventiva de inspectores en las calles.

La política de seguridad vial depende del gobierno de Leonardo Viotti y sus funcionarios: si los resultados empeoran, corresponde explicar qué se está haciendo y por qué no funciona.

Hay momentos en los que los números dejan de ser solamente números. Se transforman en una advertencia.

Y en Rafaela, la advertencia está escrita en las estadísticas de accidentes de tránsito.

El propio Observatorio Vial municipal difundió el análisis correspondiente al primer semestre de 2026 y el dato más preocupante aparece rápidamente: hubo 131 siniestros más que durante el mismo período de 2025.

No estamos hablando de una anécdota. Estamos hablando de personas que terminan en el hospital, familias que reciben una llamada inesperada y motociclistas que quedan tirados sobre el pavimento.

Durante el semestre, febrero tuvo 118 accidentes, mientras que mayo llegó a 199, convirtiéndose en el mes con mayor cantidad de siniestros.

¿Y qué hace el gobierno de Leonardo Viotti frente a semejante panorama?

Ahí está el verdadero problema.

Porque una administración municipal puede explicar que existen conductores imprudentes, motociclistas que no respetan las normas, personas que utilizan el celular o ciudadanos que circulan sin la debida precaución. Todo eso puede ser cierto.

Pero ninguna de esas explicaciones libera al Estado municipal de su responsabilidad de prevenir, controlar, ordenar y diseñar una política vial seria.

Y es justamente allí donde aparecen las dudas.

Mucha tecnología, pero ¿dónde están los resultados?

La gestión de Viotti decidió apostar fuerte a los sistemas tecnológicos de control. La denominada “Multoneta”, el Sistema Inteligente Vial 360, comenzó a presentarse como una herramienta para detectar infracciones mediante cámaras de 360 grados y lectura de patentes. El municipio anunció que las sanciones comenzarían a aplicarse en octubre.

Pero hay una pregunta elemental:

¿Se puede combatir una emergencia vial solamente con una camioneta que detecta infracciones?

El bloque Juntos Avancemos pidió explicaciones sobre el funcionamiento del sistema y reclamó recuperar mayor presencia de inspectores en las calles. El planteo aparece justamente cuando los siniestros aumentaron durante el primer semestre.

La tecnología puede ayudar.

Las cámaras pueden ayudar.

Las multas pueden ayudar.

Pero ninguna cámara reemplaza a un inspector, ninguna multa reemplaza a la prevención y ningún sistema automático puede sustituir una política integral de seguridad vial.

El problema de las motos ya no admite improvisaciones

Los datos del semestre son contundentes.

En el análisis del Observatorio Vial, la combinación moto-auto registró 280 casos, mientras que hubo 197 siniestros con una moto como única parte y 101 choques entre motos.

Solamente esas tres categorías reúnen 578 registros con participación de motocicletas.

Cuando se incorporan otras modalidades —moto-peatón, bici-moto, moto-pick up, moto-camión y moto-colectivo— la cifra asciende a 781 accidentes con participación de motociclistas.

Y acá ya no alcanza con repetir que “la gente maneja mal”.

Si las motos constituyen uno de los principales componentes de la siniestralidad de la ciudad, el municipio debería tener una política específica, permanente y medible para ese problema.

Educación vial.

Controles.

Prevención.

Presencia territorial.

Ordenamiento de la circulación.

Campañas dirigidas específicamente a los motociclistas.

Y evaluación permanente de resultados.

No improvisación.

Los números no acompañan el discurso oficial

Los datos del Servicio de Emergencias 107 ya habían mostrado la misma tendencia.

Durante el primer semestre de 2026 se registraron 756 siniestros y 864 personas lesionadas, contra 699 siniestros y 776 lesionados en igual período de 2025.

Es decir, no estamos ante un dato aislado del Observatorio.

Hay más accidentes y hay más personas lesionadas.

Y cuando un problema se repite durante meses, ya no se puede hablar simplemente de una casualidad.

Hay que revisar la política.

Y si la política no funciona, hay que cambiarla.

Viotti tiene que hacerse cargo

Acá conviene terminar con una costumbre muy argentina: buscar siempre un culpable individual en la calle para evitar discutir la responsabilidad del Estado.

Claro que existe responsabilidad de los conductores.

Claro que hay imprudencia.

Claro que hay quienes manejan alcoholizados, utilizan el teléfono, cruzan semáforos en rojo o circulan a velocidades peligrosas.

Pero el municipio tiene la responsabilidad institucional de establecer las reglas, controlar su cumplimiento, ordenar el tránsito y prevenir los accidentes.

Por eso, el gobierno de Viotti no puede mirar las estadísticas desde afuera como si fuera un espectador.

La seguridad vial está bajo su responsabilidad.

Y también bajo la responsabilidad de los funcionarios y asesores que diseñan las políticas que después se aplican en las calles.

Si esas políticas no logran reducir los accidentes, corresponde preguntar qué se hizo, cuánto se gastó, qué resultados produjo y por qué se insiste con herramientas que no están mostrando resultados suficientes.

Porque detrás de cada estadística hay una persona.

Y detrás de cada persona hay una familia.

Con la vida de los rafaelinos no se puede improvisar.

Rafaela necesita menos anuncios, menos marketing y menos soluciones mágicas.

Necesita una política de seguridad vial seria, profesional, permanente y basada en resultados.

Porque cuando los accidentes aumentan, no alcanza con sacar una foto de una camioneta nueva.

Hay que explicar qué está fallando. Y, sobre todo, quién se va a hacer cargo.