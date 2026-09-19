Llega la segunda edición de septiembre de Plaza Feria, en el marco de su 13.º aniversario

La Municipalidad de Rafaela, a través de la Secretaría de Educación y Cultura, invita a toda la comunidad a participar de una nueva edición de Plaza Feria, el tradicional espacio de encuentro que, en esta oportunidad, celebra sus 13 años de trayectoria. La propuesta se desarrollará durante el sábado 19 y domingo 20 de septiembre, desde las 15:00, en la Plaza 25 de Mayo.



En el marco de este aniversario, vecinos y vecinas podrán recorrer los distintos stands de artesanías, diseño y producción local, en un espacio pensado para el encuentro y la promoción del trabajo autogestivo.



Durante ambas jornadas, Plaza Feria ofrecerá una oportunidad para conocer y acompañar las producciones de artesanos, diseñadores y artistas de nuestra ciudad, fortaleciendo un espacio que, desde hace 13 años, promueve el desarrollo de la economía local y la circulación de creaciones independientes.



Además, el domingo se sumará la Feria Desde el Origen, una propuesta que invita a descubrir y valorar la producción local y regional, ampliando la oferta para quienes se acerquen a disfrutar de la jornada.



Se invita a toda la ciudadanía a celebrar este nuevo aniversario de Plaza Feria, compartir un momento al aire libre y acompañar el trabajo de quienes forman parte de este espacio. La entrada es libre y gratuita. En caso de condiciones climáticas adversas, la actividad será suspendida.