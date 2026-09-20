La Villa Suramericana vivió una noche a puro folklore

La calle principal de la Villa Suramericana de Rafaela se transformó en escenario y vivió una jornada especial de música y danza de la mano de Latido Ancestral Folk y La Ruka Folk, dos propuestas locales que mostraron el talento y la cultura rafaelina en el marco de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.





El encuentro surgió de manera espontánea, a partir del interés de muchos de los participantes por conocer las tradiciones y la cultura argentina, lo que dio lugar a una peña folklórica improvisada. Durante la misma, los artistas ofrecieron una propuesta que combinó bailes folklóricos, música y canciones, generando un espacio de recreación y encuentro con los deportistas, integrantes de las delegaciones y demás personas que se encuentran viviendo estos días en la Villa.



Latido Ancestral Folk, dirigido por Roni Corat, nació hace casi dos años como una academia de danzas folklóricas, con distintos niveles de formación y el objetivo de mantener vivas nuestras raíces y tradiciones, honrando también a quienes estuvieron antes y forman parte de nuestra identidad.



Por su parte, La Ruka Folk está integrada por los hermanos Fabián, Pablo y Claudio Kranevitter, oriundos de San Francisco y radicados en Rafaela. Unidos desde siempre por la música, presentan una propuesta de folklore tradicional con espíritu joven y festivo. Si bien comenzaron a presentarse formalmente durante 2026, cuentan con una extensa historia musical familiar y dos de sus integrantes formaron parte anteriormente de la orquesta Somos Tango.



La secretaria de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo, Patricia Imoberdorf, destacó el valor de estas iniciativas: "Estos Juegos también son una enorme vidriera para Rafaela. Queremos que quienes nos visitan conozcan no solamente nuestra capacidad para organizar y recibir un evento internacional, sino también nuestra cultura y nuestros artistas. Anoche el folklore fue protagonista y pudimos compartir un pedacito de nuestra identidad con deportistas y delegaciones de distintos lugares".



Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano y Salud, Hugo Morel, señaló: "Fue una propuesta muy linda para que nuestros visitantes conozcan las raíces culturales de Rafaela. Que nuestros artistas locales puedan compartir nuestro folklore con jóvenes de todo el continente le da un sentido más humano y cultural a estos Juegos".



En este sentido, la Villa Suramericana se convierte también en un espacio de encuentro cultural, donde deporte, identidad y comunidad se vinculan durante el desarrollo de los Juegos.