La flor de loto en la invitación de Tini y De Paul: qué significa

A medida que se acerca el 19 de diciembre, comienzan a conocerse nuevos detalles de la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Entre los elementos que más llamaron la atención aparece la flor de loto, que forma parte del diseño de la invitación y, según reveló Yanina Latorre, tendrá un papel central durante la celebración.

La conductora de Sálvese quien pueda contó que la elección no sería meramente estética, sino que tendría un significado particular para la pareja y también estaría vinculada con la puesta en escena que prepararon para el evento.

La flor de loto tendrá un lugar especial en la boda

Según explicó Yanina Latorre, Tini no ingresará a la ceremonia con un ramo tradicional, sino que llevará una flor de loto en sus manos.

“La flor de loto tiene un significado muy especial para Rodrigo y Tini porque también tiene que ver con algo de la celebración y de la parte escenográfica”, explicó la periodista.

Además, aseguró que la flor representa a la pareja dentro de la simbología que eligieron para su historia de amor: “Ella no va a entrar con ramo, va a entrar con una flor de loto, porque a ellos los representa en su simbología del amor”.

La flor de loto suele asociarse con conceptos como renacimiento, transformación, resiliencia y superación, debido a que crece en ambientes de barro y emerge hacia la superficie. Esa interpretación también fue vinculada durante el programa con la historia personal de Tini.

El significado detrás de la elección

Durante la emisión, Ximena Capristo explicó que la flor de loto simboliza, entre otras cosas, la pureza espiritual, la resiliencia y el renacimiento.

A partir de esa interpretación, Yanina Latorre relacionó el concepto con el momento personal que habría atravesado Tini y con su relación con De Paul.

“Tiene que ver con lo que van a hacer en la fiesta, porque ella siente que estuvo muy abajo y que gracias a Rodrigo pudo salir y emergió”, afirmó la conductora.

La elección también tendrá un componente artístico. De acuerdo con lo que trascendió, la imagen de la invitación fue realizada especialmente para la pareja y formará parte de la estética general de la celebración.

La boda tendrá una celebración sin celulares

Otro de los detalles que trascendieron está relacionado con la privacidad del evento. Según contó Latorre, los invitados no podrán utilizar sus celulares durante la celebración.

“Están prohibidos los celulares”, aseguró la conductora, quien explicó que la intención sería evitar que circulen imágenes de la ceremonia, la fiesta y la puesta en escena.

De acuerdo con su versión, las imágenes oficiales serán difundidas posteriormente por la propia pareja.

La celebración está prevista para el 19 de diciembre en Dok Haras, Exaltación de la Cruz, según la invitación que trascendió en los últimos días. La fiesta reuniría a alrededor de 300 invitados.

Quiénes estarían invitados al casamiento de Tini y De Paul

Yanina Latorre también habló sobre algunos de los nombres que formarían parte de la lista de invitados y aseguró que Emilia Mernes y Duki no estarían convocados, en contraposición con versiones difundidas previamente.

Entre los famosos que, según la periodista, sí estarían invitados aparecen Chris Martin, María Becerra, Lali Espósito, Nicki Nicole, Paulo Dybala y Lionel Messi.

Sobre el capitán de la Selección Argentina, Latorre afirmó que Messi ya habría confirmado su presencia. También sostuvo que fueron invitados algunos integrantes del seleccionado que mantienen una relación cercana con De Paul.

Estas versiones forman parte de las informaciones difundidas en televisión sobre la boda y pueden sufrir modificaciones a medida que se acerque la fecha del evento.