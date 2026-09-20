Tobías Andrada salió lesionado y entre lágrimas horas después de ser convocado por Scaloni

La jornada que había comenzado con una de las noticias más importantes de su carrera terminó de la peor manera para Tobías Andrada. El mediocampista de 19 años recibió este sábado su primera convocatoria a la Selección Argentina, pero horas más tarde debió abandonar lesionado el partido de River ante Huracán y terminó llorando en el banco de suplentes.

El juvenil fue titular en el encuentro correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura y permaneció en cancha hasta los 36 minutos del primer tiempo. Tras sentir una molestia muscular, intentó continuar, pero finalmente le pidió el cambio a Leonardo Ponzio. Mauro Arambarri ingresó en su lugar.

La imagen que preocupó a River

Una vez fuera del campo, Andrada quedó visiblemente afectado. Las cámaras lo mostraron llorando en el banco de suplentes, mientras recibía hielo en la zona dolorida.

Según las primeras informaciones, la molestia se produjo cuando el volante intentó realizar un pase mientras protegía la pelota. El dolor le impidió continuar y el cuerpo médico decidió retirarlo para evitar que la situación pudiera agravarse.

El juvenil ya había recibido un fuerte golpe en esa zona durante el partido frente a Atlético Tucumán, una semana antes.

Un día especial que terminó en preocupación

La lesión tuvo un contexto particular porque Andrada había sido convocado por primera vez a la Selección Argentina apenas unas horas antes.

Lionel Scaloni incluyó al futbolista de River entre los jugadores del medio local que formarán parte de la próxima convocatoria para los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.

Para Andrada se trataba de su primera citación al seleccionado mayor, por lo que la posibilidad de quedar marginado por una lesión generó todavía más angustia en el momento de su salida.

También se lesionó Thiago Almada

La preocupación en River fue doble. Thiago Almada, otro de los futbolistas convocados por Scaloni, también debió ser reemplazado durante el primer tiempo ante Huracán.

Almada dejó la cancha apenas comenzado el partido después de sentir una molestia muscular. De esta manera, los dos mediocampistas que habían sido incluidos en la lista de la Selección terminaron con problemas físicos en el mismo encuentro.

Por ahora, Andrada y Almada deberán someterse a estudios médicos para determinar el alcance de sus respectivas molestias y saber si podrán formar parte de la próxima fecha FIFA.

La situación del juvenil genera especial expectativa: después de recibir la noticia más importante de su carrera, ahora deberá esperar el resultado de los estudios para saber si podrá cumplir su sueño de vestir por primera vez la camiseta de la Selección Argentina.