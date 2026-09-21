Créditos hipotecarios: las tasas bajan y las cuotas cambian

La competencia bancaria llevó las tasas hipotecarias a niveles desde el 6,5% TNA para determinados clientes.

El plazo y el porcentaje financiado generan diferencias significativas entre las propuestas de las entidades.

Para un préstamo de u$s75.000, las primeras cuotas pueden presentar diferencias cercanas a $300.000 mensuales.

Una tasa menor reduce la cuota inicial y también el ingreso familiar requerido para acceder al crédito.

Los créditos UVA exigen evaluar la evolución de la inflación, los salarios y la capacidad de pago durante todo el préstamo.

El anticipo no es el único desembolso: gastos, seguros, CFT e impuestos elevan el dinero necesario para concretar la compra.

La competencia entre los bancos por captar nuevos clientes se intensificó con la reducción de las tasas de los créditos hipotecarios y el impulso de nuevas líneas de financiamiento. Las propuestas parten desde el 6,5% de Tasa Nominal Anual (TNA) para quienes acreditan sus haberes, aunque las condiciones varían según el banco, el plazo, el porcentaje financiado y el Costo Financiero Total (CFT).

En este escenario, la comparación entre alternativas resulta determinante. Una tasa nominal más baja puede reducir el valor de la primera cuota, pero no necesariamente implica un menor costo total del préstamo. El plazo de devolución, el porcentaje de financiación, los seguros y las condiciones para mantener la tasa bonificada también inciden sobre el compromiso financiero que asume cada familia.

Entre las entidades que ofrecen las tasas más bajas aparecen Banco Ciudad y Banco Provincia, ambos desde el 6,5% TNA. Banco Nación presenta una tasa del 6,7% para sus créditos hipotecarios UVA y permite extender el plazo hasta 30 años. ICBC ofrece el 6,9%, aunque su CFT alcanza el 10,87%.

En el segmento privado, BBVA, Banco Hipotecario, Galicia y Credicoop se ubican en torno al 7,5% TNA, mientras que Macro, Santander y Supervielle también parten de ese nivel según las condiciones informadas. Patagonia ofrece una tasa del 8,5%.

Los plazos y porcentajes de financiación muestran diferencias importantes. Banco Ciudad permite financiar hasta el 75% a 25 años, Banco Provincia hasta el 75% a 20 años y Banco Nación hasta el 75% a 30 años. BBVA y Banco Hipotecario llegan al 80% de financiación, aunque con plazos diferentes. Galicia y Credicoop financian hasta el 70%.

Para dimensionar el impacto, el ejemplo de una propiedad de u$s100.000 permite observar cómo cambia la primera cuota. Con una financiación del 75%, el préstamo sería de u$s75.000, equivalente a unos $101.250.000 con un tipo de cambio de referencia de $1.350.

En ese escenario, la primera cuota se ubica en aproximadamente $653.600 en Banco Nación, $684.800 en Banco Ciudad y $708.000 en BBVA. Banco Provincia alcanza $755.200 e ICBC $779.600, mientras que Galicia y Credicoop llegan a $816.500. En el extremo superior de la comparación aparecen Banco Hipotecario, con $939.300, y Santander, con $942.800.

La diferencia entre las cuotas iniciales puede aproximarse a $300.000 mensuales. Sin embargo, una cuota menor asociada a un plazo más extenso no significa necesariamente un costo financiero total inferior, ya que el tiempo de devolución modifica el volumen de intereses acumulados.

La reducción de las tasas también modifica el ingreso necesario para acceder al financiamiento. Para un crédito de u$s75.000 a 20 años, una tasa del 10% genera una cuota inicial de $977.000 y exige un ingreso familiar estimado de $3.908.000, tomando como referencia una afectación del 25%. Con una tasa del 7,5%, esos valores bajan a $816.500 y $3.266.000, mientras que con una tasa del 6,5% alcanzan $755.200 y $3.020.000.

Pero la TNA no es el único elemento que debe observarse. Los seguros de vida sobre saldo deudor y contra incendio u hogar pueden agregar entre $30.000 y $60.000 mensuales. Además, si el tomador deja de acreditar su sueldo en la entidad, la tasa puede incrementarse entre 1,5 y 2 puntos porcentuales.

En los créditos UVA aparece otro factor: el capital se actualiza según el valor de la unidad vinculada a la inflación. Por eso, la evolución de los ingresos familiares, la estabilidad laboral y el nivel de endeudamiento previo adquieren especial relevancia para sostener el pago durante los años de vigencia del préstamo.

A esto se suma el dinero necesario para concretar la compra. En una propiedad de u$s100.000, el anticipo del 25% no representa todo el desembolso inicial. Entre anticipo, comisión inmobiliaria, escrituración, hipoteca, impuestos y tasas, el comprador puede necesitar entre el 33% y el 36% del valor del inmueble.

Por eso, la evaluación de un crédito hipotecario requiere considerar el conjunto de sus condiciones: tasa, plazo, CFT, seguros, porcentaje financiado, requisitos de acceso, gastos de compra y evolución posible de la cuota. La primera cuota permite conocer el esfuerzo inicial, pero la capacidad de sostener el compromiso durante todo el préstamo resulta igualmente determinante.