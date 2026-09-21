Dólar a fin de año: las proyecciones apuntan a una suba moderada

Las principales consultoras proyectan un dólar mayorista entre $1.600 y $1.750 para diciembre.

MAPFRE Economics redujo su pronóstico desde $1.843 hasta $1.658 en los últimos meses.

El consenso de FocusEconomics ubica la cotización esperada en $1.648 para fin de año.

El dólar mayorista se mantiene alrededor de los $1.510 bajo una estrategia de intervención oficial.

El mercado de futuros negocia un valor de $1.605 para diciembre.

La menor liquidación estacional y la relación entre dólar e inflación aparecen entre las principales variables de atención para los próximos meses.

El mercado comenzó a concentrar su atención en el nivel que podría alcanzar el dólar mayorista hacia fines de diciembre, en un contexto en el que el Gobierno sostiene una política orientada a evitar movimientos bruscos del tipo de cambio. Las estimaciones de bancos y consultoras muestran una tendencia a la baja respecto de las previsiones formuladas meses atrás, aunque mantienen una marcada dispersión sobre el valor que podría alcanzar la divisa.

Entre las entidades que elaboraron pronósticos para el mercado cambiario se destaca MAPFRE Economics, que durante los últimos dos años se ubicó entre las consultoras que más se acercaron a sus estimaciones. Para diciembre de 2026, proyecta un dólar mayorista de $1.658, el mismo valor que había previsto en el relevamiento anterior de FocusEconomics.

La cifra representa una modificación importante respecto de la estimación realizada por la consultora en julio, cuando esperaba que el tipo de cambio llegara a $1.843 a fines de diciembre. La reducción de las expectativas se produjo en un contexto de mayor estabilidad cambiaria y de una estrategia oficial destinada a contener la cotización.

El consenso elaborado por FocusEconomics, que reúne las proyecciones de 47 especialistas, ubica el dólar mayorista en $1.648 para fin de año. En paralelo, las estimaciones de inflación para 2026 alcanzan el 31,6%, mientras que el incremento esperado para el tipo de cambio mayorista se ubica en torno al 14%.

Entre las entidades que habían logrado aproximarse al valor que finalmente alcanzó el dólar mayorista en diciembre de 2025 también aparecen Invecq Consulting, Oxford Economics, Credicorp Capital, BBVA Research e Itau Unibanco. Para diciembre de 2026, sus nuevas proyecciones presentan diferencias considerables.

Invecq Consulting espera un dólar mayorista de $1.750, mientras que Oxford Economics proyecta $1.658. Credicorp Capital calcula $1.640, BBVA Research estima $1.645 e Itau Unibanco ubica su pronóstico en $1.600. De esta manera, entre las previsiones consideradas existe una diferencia de $150 entre el valor máximo y el mínimo.

La tendencia general de las estimaciones también muestra un descenso respecto de los pronósticos formulados meses atrás. Cuatro meses antes, algunas de las proyecciones más elevadas ubicaban al dólar mayorista cerca de los $1.996 para diciembre. La corrección posterior refleja el cambio en las expectativas sobre la dinámica cambiaria.

Mientras tanto, el dólar mayorista se mantiene alrededor de los $1.510. El Banco Central continúa interviniendo para evitar movimientos que considere injustificados y sostiene una estrategia de administración del tipo de cambio. La autoridad monetaria compró u$s36 millones durante el viernes y acumuló adquisiciones por u$s203 millones en septiembre, frente a los u$s14.300 millones comprados durante todo 2026.

La cotización actual también se encuentra por debajo del límite superior de la banda de flotación cambiaria, que se actualiza mensualmente de acuerdo con la inflación registrada dos meses antes y que se ubica actualmente en torno a los $1.903,5.

En el mercado de futuros y opciones de Matba-Rofex, en tanto, se negocia para diciembre un dólar mayorista de $1.605, equivalente a una suba de 6,2% respecto del nivel actual. Ese valor se encuentra por debajo de varias de las proyecciones formuladas por bancos y consultoras.

Los economistas que siguen la evolución cambiaria plantean un escenario de avance gradual durante los próximos meses. La expectativa apunta a un deslizamiento mensual cercano al 2%, en línea con una inflación proyectada levemente superior. De esta manera, las previsiones contemplan una evolución administrada del tipo de cambio en lugar de un salto abrupto.

El principal interrogante se concentra en la relación entre el dólar y la inflación y en la posibilidad de que el tipo de cambio avance por debajo del nivel general de precios. A eso se suma la menor liquidación estacional de divisas y la proximidad del escenario electoral de 2027. En ese contexto, el mercado espera que una mayor liquidación de dólares provenientes del campo, el petróleo y la minería contribuya a sostener la estabilidad cambiaria durante los últimos meses del año.