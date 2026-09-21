Massa llamó a renovar el peronismo y pidió protagonismo juvenil

Sergio Massa planteó la necesidad de una nueva etapa de renovación dentro del peronismo.

El dirigente convocó a los jóvenes a asumir un papel central en la construcción política.

Massa cuestionó la lógica basada exclusivamente en liderazgos individuales y pidió una construcción colectiva.

El líder del Frente Renovador sostuvo que todavía no es momento de discutir candidaturas para 2027.

Más de mil jóvenes participaron del encuentro realizado en la Facultad de Derecho de la UBA.

El ex ministro reivindicó su participación durante la última etapa del gobierno de Alberto Fernández y defendió su trayectoria dentro del movimiento.

El ex ministro de Economía y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, convocó a avanzar hacia una nueva etapa dentro del peronismo y planteó la necesidad de construir una alternativa política con mayor participación de las nuevas generaciones. El dirigente formuló sus definiciones durante un encuentro que reunió a más de mil jóvenes y referentes de distintas provincias en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Ante los militantes, Massa sostuvo que el peronismo atraviesa una etapa que requiere renovación y participación de nuevos dirigentes. “Se viene una etapa de renovación en el peronismo. Llegó la hora de tomar el bastón de mariscal y de hacerse protagonistas”, afirmó durante su intervención.

El dirigente del Frente Renovador puso particular énfasis en el papel que deberán asumir los jóvenes en la construcción política de los próximos años. En ese sentido, planteó que las nuevas generaciones no deben limitarse a acompañar decisiones tomadas por otros dirigentes, sino que deben participar activamente en la definición de una nueva propuesta.

Uno de los ejes centrales de su exposición estuvo relacionado con la necesidad de modificar la dinámica interna del peronismo. Massa cuestionó una lógica política basada exclusivamente en el seguimiento de figuras individuales y planteó avanzar hacia una construcción colectiva.

“No se trata de seguir a un dirigente, esa etapa se terminó. Llegó el momento de armar algo en conjunto”, sostuvo. Con esa definición, el ex ministro marcó la necesidad de construir espacios que incorporen distintas perspectivas y que puedan desarrollar una propuesta común frente al escenario político nacional.

En ese marco, también pidió evitar que la discusión quede concentrada en las candidaturas para las elecciones de 2027. “No es hora de candidaturas”, afirmó, al señalar que el proceso debería enfocarse primero en la elaboración de ideas, la organización política y la participación de los distintos sectores.

El encuentro del Frente Renovador reunió a más de mil jóvenes provenientes de diferentes provincias. La jornada incluyó paneles y debates sobre distintas áreas de interés político y de gestión, entre ellas la Argentina bicontinental, la administración municipal, la actividad legislativa, la comunicación, las redes sociales, la seguridad, la economía y la historia del movimiento peronista.

Además de participar de las exposiciones, Massa escuchó planteos vinculados con las situaciones particulares de distintos distritos del país. Las intervenciones permitieron poner en discusión las problemáticas provinciales y municipales y el papel que podrían desempeñar las nuevas generaciones en una eventual construcción política de alcance nacional.

Durante su intervención, el dirigente también se refirió al final del gobierno de Alberto Fernández y reivindicó la decisión de haber participado de la última etapa de esa administración. Massa sostuvo que dentro del peronismo existía la percepción de que aquel gobierno enfrentaba un escenario de fuerte deterioro y explicó que decidió asumir responsabilidades para evitar que el espacio político no pudiera completar el mandato constitucional.

“En el peronismo todos sabemos que el gobierno de Alberto se iba en helicóptero. Decidimos poner el cuerpo y ayudar a que el peronismo termine su mandato”, afirmó.

Massa también remarcó que su participación política estuvo vinculada históricamente con las necesidades del movimiento y que cada dirigente debe definir el momento en que corresponde asumir mayor exposición pública. “Siempre trabajé para el movimiento. Son momentos. Cada uno sabe cuándo tiene que participar públicamente”, sostuvo.

Sus declaraciones se produjeron mientras distintos sectores del peronismo avanzan en discusiones sobre su futuro y sobre la construcción de una alternativa política con vistas a 2027. En ese escenario, el encuentro juvenil del Frente Renovador se presentó como un espacio destinado a promover la participación de nuevas generaciones y a debatir una estrategia política que, según Massa, debería priorizar la construcción colectiva antes que la definición de candidaturas.

La convocatoria coincidió además con otras expresiones de reorganización dentro del peronismo, entre ellas el encuentro encabezado por Axel Kicillof en Avellaneda, donde el gobernador bonaerense también planteó la necesidad de construir una nueva mayoría y desarrollar una alternativa política nacional.