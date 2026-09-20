Grabois prioriza la unidad del peronismo antes de definir 2027

Grabois cuestionó duramente al presidente Javier Milei y planteó la necesidad de desplazarlo del poder.

El diputado de Fuerza Patria ubicó la reconciliación interna del peronismo como su prioridad política inmediata.

El dirigente evitó confirmar una eventual candidatura presidencial para 2027.

Grabois sostuvo que la recomposición del espacio debe preceder a cualquier definición electoral.

El dirigente propuso recuperar un sentido de propósito común dentro del peronismo.

Las candidaturas y los nombres para 2027 quedaron, por ahora, pendientes de futuras definiciones.

El diputado de Fuerza Patria Juan Grabois cuestionó duramente al presidente Javier Milei y planteó que su principal objetivo político durante los próximos meses será trabajar en la recomposición interna del peronismo, antes de avanzar en definiciones vinculadas con las elecciones presidenciales de 2027.

Durante una entrevista, Grabois sostuvo que sería “imperdonable” no hacer todo lo necesario para desplazar del poder a Milei, a quien calificó como una persona “muy dañina para el país, para la región y para la humanidad”. La declaración marcó el tono de su posicionamiento frente al Gobierno y estuvo acompañada por una definición sobre las prioridades que pretende impulsar dentro de su espacio político.

El dirigente evitó, sin embargo, confirmar si será candidato en 2027 o respaldar públicamente a algún dirigente para una eventual competencia electoral. En lugar de anticipar una candidatura, ubicó como condición previa la necesidad de reconstruir los vínculos internos del peronismo y superar las diferencias acumuladas dentro del espacio.

“Nosotros vamos a trabajar por la reconciliación, por sanar las heridas que hay”, afirmó Grabois al referirse al proceso que considera necesario para reorganizar al movimiento político. Para el diputado, esa tarea debe preceder a cualquier discusión sobre nombres y candidaturas.

La propuesta de Grabois apunta a construir una alternativa política frente a la administración de Milei con vistas a 2027. En ese esquema, la unidad interna aparece como una herramienta para reunir distintas corrientes y sectores del peronismo detrás de un objetivo común.

El dirigente evitó precisar qué dirigentes deberían integrar esa eventual construcción y tampoco estableció un mecanismo concreto para alcanzar la reconciliación. Su planteo se concentró en la necesidad de recomponer relaciones, superar enfrentamientos y recuperar un sentido compartido dentro del espacio.

La discusión adquiere relevancia en un peronismo que enfrenta el desafío de definir su estrategia para el próximo ciclo electoral. La elección presidencial de 2027 todavía se encuentra distante, pero los distintos sectores comienzan a plantear posiciones sobre la forma en que debería reorganizarse la oposición al Gobierno nacional.

En ese contexto, Grabois ubicó el debate sobre las candidaturas en un segundo plano. Su planteo consiste en construir primero una base política común y recién después avanzar sobre quiénes podrían representar electoralmente a ese espacio.

El diputado también vinculó la reconciliación interna con la necesidad de establecer un propósito político. Según explicó, no se trata solamente de recomponer relaciones entre dirigentes o sectores, sino de definir para qué se pretende reconstruir el espacio y cuál sería el objetivo de esa eventual alternativa.

“Eso implica reconciliación, eso implica sanar heridas, eso implica tener un sentido de propósito, eso implica poder saber para qué hacemos lo que hacemos”, sostuvo. Luego dejó abierta la discusión sobre las candidaturas al señalar que el resto de las definiciones llegará más adelante.

La posición expresada por Grabois plantea, de esta manera, una hoja de ruta centrada inicialmente en la reconstrucción interna y no en una candidatura personal. El dirigente tampoco descartó explícitamente competir en 2027, pero evitó incorporar esa posibilidad como parte de su agenda inmediata.

La entrevista, realizada el 18 de septiembre de 2026, tuvo como uno de sus ejes el escenario político de cara a las elecciones de 2027. En ese marco, Grabois dejó establecida su prioridad para los próximos meses: promover una recomposición del peronismo y avanzar hacia una construcción política capaz de enfrentar al oficialismo.

Por ahora, el dirigente no puso nombres propios sobre esa eventual alternativa ni definió candidaturas. Su estrategia declarada quedó concentrada en la reconciliación interna, mientras las decisiones electorales permanecen abiertas y serán abordadas en una etapa posterior.