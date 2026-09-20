Zinedine Zidane puso mando dura en Francia

Zinedine Zidane presentó su primera convocatoria como entrenador de la Selección de Francia y dejó en claro desde el comienzo que habrá lugar para nuevas caras. El técnico citó a 23 futbolistas para los próximos partidos de la Liga de Naciones, con cinco jugadores que tendrán su primera oportunidad en el seleccionado mayor.

Los nuevos convocados son Guillaume Restes, Andy Diouf, Jérémy Jacquet, Lucas Da Cunha y Estéban Lepaul. Entre ellos se destaca Diouf, quien recientemente llegó al Inter de Milán y rápidamente comenzó a tener protagonismo en el equipo italiano.

La lista también incluye varios de los principales referentes del seleccionado. Kylian Mbappé seguirá siendo el capitán, mientras que Eduardo Camavinga regresó a la convocatoria después de no haber formado parte del plantel francés en el Mundial 2026.

Las primeras decisiones de Zidane

El nuevo entrenador asumió tras la salida de Didier Deschamps, quien estuvo al frente de Francia durante 14 años. Su primera lista combina buena parte de la estructura anterior con una renovación en determinados puestos.

Entre las ausencias más importantes aparecen Aurélien Tchouaméni, Marcus Thuram, Theo Hernández y William Saliba, aunque no todas responden a una decisión exclusivamente futbolística: algunos jugadores atraviesan problemas físicos.

Además, Zidane confirmó que Karim Benzema y N'Golo Kanté no volverán a integrar el seleccionado, en el marco de su intención de darle mayor espacio a futbolistas más jóvenes.

De todos modos, la primera convocatoria no supone necesariamente una ruptura con la etapa anterior. El propio Zidane habló de continuidad y evolución, mientras busca darle su identidad al equipo de cara a los próximos grandes objetivos de Francia.

Cinco debutantes para una nueva etapa

La principal novedad de la lista está en los cinco futbolistas que fueron convocados por primera vez.

Guillaume Restes, arquero del Toulouse, recibió su primera citación al seleccionado mayor. En defensa aparecen Jérémy Jacquet, actualmente en Liverpool, y Andy Diouf, del Inter de Milán.

En el mediocampo fue incluido Lucas Da Cunha, jugador de Como, mientras que Estéban Lepaul, delantero del Rennes, completa el grupo de debutantes.

La inclusión de estos jugadores marca una de las primeras decisiones importantes de Zidane, que tendrá que combinar el recambio generacional con una base de futbolistas experimentados.

Cuándo vuelve a jugar Francia

El debut oficial de Zidane al frente de Francia será el 25 de septiembre ante Turquía, por la Liga de Naciones.

Después, el seleccionado francés enfrentará a Bélgica el 28 de septiembre, visitará a Italia el 2 de octubre y volverá a jugar contra Bélgica el 5 de octubre, esta vez como local.

Será el primer examen competitivo para Zidane, que tendrá como objetivo comenzar a construir una nueva etapa en Francia después del ciclo de Deschamps y con la Copa del Mundo 2030 ya como horizonte.

La llegada de Zidane genera expectativas por su pasado como jugador y entrenador, pero su desafío ahora será trasladar esa experiencia al seleccionado y definir qué lugar ocuparán las nuevas generaciones dentro de uno de los equipos nacionales con mayor peso internacional.