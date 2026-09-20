La Libertad Avanza prepara el mapa electoral de 2027

La Libertad Avanza definirá durante octubre buena parte de su estrategia electoral para 2027.

El oficialismo nacional busca preservar acuerdos con gobernadores dialoguistas y competir directamente en otros distritos.

La Ciudad de Buenos Aires concentra una de las negociaciones más complejas con el PRO.

Córdoba, Misiones, Tucumán y Salta aparecen entre las provincias donde el oficialismo prepara disputas relevantes.

La Patagonia reúne varios escenarios de confrontación entre candidatos libertarios y gobernadores locales.

La fortaleza electoral de Javier Milei será un factor central para el armado libertario provincial.

La Libertad Avanza comenzó a delinear su estrategia electoral para 2027 con una combinación de acuerdos y confrontaciones en las provincias. La Casa Rosada prevé definir durante octubre el esquema de alianzas, mientras prepara candidaturas propias en aquellos distritos donde considera que puede disputar el poder a los oficialismos locales.

El armado contempla mantener acuerdos con gobernadores dialoguistas, aunque también incluye la posibilidad de competir directamente contra mandatarios que no acepten una confluencia electoral. Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio y Leandro Zdero aparecen entre los casos donde se da prácticamente por descontada la continuidad de los entendimientos con el oficialismo nacional.

El escenario más complejo se presenta en la Ciudad de Buenos Aires. Jorge Macri busca reeditar el acuerdo alcanzado en 2025 y propone vincular las elecciones porteñas con las nacionales a cambio del respaldo libertario para su reelección. La salida de Manuel Adorni de la jefatura de Gabinete alteró los planes originales de La Libertad Avanza, que lo proyectaba como candidato en el distrito.

Mientras continúan las conversaciones entre el PRO y el oficialismo nacional, la estructura libertaria porteña mantiene su despliegue territorial bajo la conducción de la legisladora Pilar Ramírez, cercana a Karina Milei. La negociación nacional tiene a Diego Santilli como uno de sus principales articuladores.

Fuera de los acuerdos con gobernadores, La Libertad Avanza también explora acercamientos con dirigentes de origen cambiemita como Claudio Poggi, Marcelo Orrego e Ignacio Torres. En paralelo, prepara candidaturas propias en provincias donde pretende disputar las gobernaciones.

Misiones aparece entre los distritos donde el oficialismo nacional observa una oportunidad. La ruptura del espacio gobernante enfrentó a Hugo Passalacqua con Carlos Rovira y abrió un escenario todavía incierto. La Libertad Avanza ya ganó allí las elecciones nacionales de 2025 con Diego Hartfield y evalúa ahora al propio ex tenista y al titular partidario provincial, Adrián Núñez, como posibles candidatos a gobernador. La elección provincial se encaminaría hacia abril o mayo.

Córdoba constituye otra plaza central para el armado libertario. Gabriel Bornoroni aparece como uno de los principales nombres, aunque Luis Juez también mantiene sus aspiraciones. La definición estará vinculada, entre otros factores, con la evolución de la imagen presidencial. A esto se suma la necesidad de construir un frente capaz de enfrentar al peronismo provincial encabezado por Martín Llaryora y Juan Schiaretti.

En Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo fijó las elecciones para el 9 de mayo y La Libertad Avanza ya tiene candidato: Lisandro Catalán. La diputada Soledad Molinuevo también se incorporó al armado como postulante a la intendencia de San Miguel de Tucumán. El escenario provincial suma además la amenaza de una candidatura independiente del senador Juan Manzur.

Salta presenta otra incógnita. Gustavo Sáenz atraviesa el debate sobre una eventual tercera gestión, mientras la Justicia podría impedirle competir. La Libertad Avanza cuenta con María Emilia Orozco y Alfredo Olmedo como nombres de peso. Sin embargo, el descenso de las críticas de Orozco hacia Sáenz alimentó versiones sobre un posible acercamiento entre ambos espacios.

En la Patagonia, el oficialismo nacional prepara otras disputas. Tierra del Fuego tiene como referentes libertarios al senador Agustín Coto y al diputado Santiago Pauli, mientras Gustavo Melella debe definir su sucesión. En Santa Cruz, Jairo Guzmán aparece como posible candidato para enfrentar al gobernador Claudio Vidal, quien buscaría la reelección.

Neuquén también forma parte del mapa libertario. La senadora Nadia Márquez se proyecta como posible competidora de Rolando Figueroa, mientras el partido trabaja para ampliar su presencia territorial. En Río Negro, Enzo Fullone y Aníbal Tortoriello aparecen entre los nombres que buscan la candidatura para enfrentar a Alberto Weretilneck, cuya reelección es considerada probable dentro de su espacio.

El escenario de 2027 comenzará a definirse, así, mucho antes de la campaña formal. Acuerdos con gobernadores, candidaturas propias y posibles frentes opositores conforman un mapa todavía abierto, en el que la fortaleza electoral de Javier Milei será uno de los factores centrales para determinar hasta dónde llegará la expansión de La Libertad Avanza en las provincias.