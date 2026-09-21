Rubinstein cuestionó la meta fiscal y pidió más superávit

Rubinstein consideró más realistas las proyecciones macroeconómicas del Presupuesto 2027.

El ex viceministro advirtió que las metas dependen de un escenario sin turbulencias cambiarias.

Cuestionó la reducción del superávit fiscal primario del 1,6% al 1,3% del PBI.

Señaló dificultades para aumentar la recaudación y continuar reduciendo el gasto.

También cuestionó recortes vinculados con discapacidad y financiamiento universitario.

El proyecto contempla cambios tributarios y una mayor presión fiscal, además de previsiones sobre el Fondo de Asistencia Laboral.

El ex viceministro de Economía Gabriel Rubinstein cuestionó las metas fiscales planteadas por el Gobierno para el Presupuesto 2027 y advirtió que la Argentina debería avanzar hacia un mayor superávit primario en lugar de reducir progresivamente el resultado positivo de sus cuentas públicas. El economista consideró que las proyecciones macroeconómicas incluidas en el proyecto son más realistas que las previstas para el año en curso, aunque señaló que dependen de un escenario sin turbulencias cambiarias.

Rubinstein, quien fue el segundo en el Ministerio de Economía durante la gestión de Sergio Massa, analizó las principales variables contempladas en el proyecto enviado al Congreso. Como primera evaluación, sostuvo que las estimaciones oficiales resultan más realistas en materia de inflación, crecimiento y tipo de cambio respecto de las formuladas para el período actual.

Sin embargo, planteó reparos sobre las condiciones necesarias para que esas previsiones puedan cumplirse. Según explicó, el escenario presupuestario supone una evolución favorable de la economía y ausencia de episodios de tensión cambiaria. En caso de producirse una alteración significativa en el mercado de cambios, advirtió, las estimaciones deberían ser revisadas.

El ex funcionario también señaló que existe cierto optimismo en las previsiones de recaudación. A su entender, ese supuesto está relacionado con una expectativa positiva respecto de la actividad económica y con una eventual reducción de los niveles de informalidad. Ambas variables tienen incidencia directa sobre los recursos que el Estado puede obtener a través de impuestos y contribuciones.

Uno de los principales cuestionamientos de Rubinstein estuvo dirigido al resultado fiscal previsto para 2027. El economista puso el foco en la reducción de la meta de superávit fiscal primario, que pasaría del 1,6% del Producto Bruto Interno al 1,3%.

“Argentina tendría que tener cada vez más superávit, no cada vez menos”, sostuvo. Su argumento está relacionado con el peso creciente que podrían adquirir los intereses de la deuda sobre las cuentas públicas. Desde esa perspectiva, consideró que el resultado primario debería mostrar una trayectoria ascendente para afrontar esas obligaciones futuras.

Rubinstein reconoció, al mismo tiempo, las dificultades que enfrenta el Gobierno para mejorar el resultado fiscal. Entre ellas mencionó la complejidad de incrementar la recaudación en un contexto donde algunos impuestos reducen su participación, la persistencia de la informalidad y una actividad económica que describió como débil, especialmente en aquellos sectores que concentran una mayor cantidad de puestos de trabajo.

A esos factores agregó las dificultades para continuar reduciendo el gasto público. Según su análisis, la combinación de menores posibilidades para aumentar los ingresos y mayores obstáculos para profundizar el ajuste limita el margen disponible para alcanzar resultados fiscales superiores.

El ex funcionario también identificó otros aspectos del proyecto que considera problemáticos. Entre ellos mencionó las reducciones previstas en partidas vinculadas con discapacidad y los recursos relacionados con la Ley de Financiamiento Universitario.

En materia tributaria, el Presupuesto 2027 contempla una estimación de recursos que supone un incremento de la presión tributaria por encima de la inflación. Al mismo tiempo, reconoce una reducción equivalente al 0,19% del PBI en aportes y contribuciones asociada con la implementación del Fondo de Asistencia Laboral.

El proyecto también contempla una actualización de determinados componentes tributarios que tendrá impacto sobre los precios de los combustibles. Rubinstein puso además el foco en el peso que mantiene el Monotributo dentro de los denominados gastos tributarios, en línea con observaciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional.

En cambio, dentro de ese apartado no aparece computado el costo fiscal asociado al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. De esta manera, el debate sobre el Presupuesto 2027 no queda limitado a la meta de superávit, sino que también incluye las previsiones de ingresos, el comportamiento de la actividad, la estructura tributaria y la composición del gasto público.