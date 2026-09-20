Las fotos íntimas del casamiento de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Julieta Prandi y Emanuel Ortega dieron un nuevo paso en su relación y se casaron en una ceremonia íntima realizada este martes en el Registro Civil de San Isidro. La pareja estuvo acompañada por apenas 36 familiares y amigos, en una celebración marcada por la sencillez y la cercanía.

Lejos de organizar un evento multitudinario, los protagonistas eligieron compartir el momento con su círculo más cercano. La boda puso el broche a una historia de amor que comenzó durante la pandemia y que, con el paso de los años, se consolidó con la convivencia y un proyecto de vida en común.

Una historia de amor que comenzó durante la pandemia

El vínculo entre Prandi y Ortega comenzó en 2020, cuando ambos se conocieron a través de las redes sociales en pleno aislamiento. Aquella primera conexión fue creciendo con el tiempo hasta transformarse en una relación estable.

Después llegó la convivencia y la construcción de una vida juntos. Finalmente, la pareja decidió formalizar su relación con una ceremonia civil en San Isidro.

Las fotos de la boda que compartió Julieta Prandi

Luego del casamiento, Julieta Prandi publicó en sus redes sociales un álbum con imágenes de la celebración y compartió con sus seguidores algunas postales del momento.

La modelo y conductora acompañó las fotografías con un mensaje en el que expresó su felicidad por el momento que estaba viviendo.

“Solo resta agradecer por este momento de felicidad compartida. Una tarde cualquiera puede convertirse en un día imborrable”, escribió.

La publicación permitió conocer algunos detalles de una boda que, de acuerdo con la elección de los novios, estuvo centrada en la intimidad, los afectos y el festejo junto a sus personas más cercanas.