¿Pullaro puede ser presidente?

Por Jorge Levin

La pregunta ya está instalada en el mundo político santafesino y entre un grupo de gobernadores que busca construir una alternativa nacional para 2027. Alrededor de Maximiliano Pullaro hay dirigentes que le hablan de proyección nacional, de liderazgo y de la posibilidad de convertirse en una opción frente a Javier Milei. Pero cuando se baja el volumen de los elogios y se miran los números, la realidad aparece bastante más fría.

En agosto, una medición de Proyección Consultores, sobre 1.548 casos relevados entre el 1° y el 12 de ese mes, ubicó a Pullaro con 3,6% de intención de voto presidencial, muy lejos de Milei, con 36,3%, y de Axel Kicillof, con 32,3%. En ese mismo relevamiento, el espacio Provincias Unidas registró 4,2% cuando se consultó por intención de voto nacional por espacio.

Es decir: hoy Pullaro no mueve la aguja a escala nacional.

Y esto no significa que no tenga atributos políticos. Los tiene. Es gobernador de Santa Fe, construyó una identidad propia, consiguió niveles importantes de respaldo a su gestión en distintos sondeos y logró instalar a la provincia en algunas discusiones nacionales. En julio, por ejemplo, una encuesta de Innova difundida por La Política Online le asignó 63% de imagen positiva y 35% negativa en Rosario.

Pero una cosa es tener una buena imagen en Santa Fe y otra, completamente distinta, convertirse en un dirigente con volumen suficiente para disputar la Presidencia de la Nación.

El problema de la burbuja de los gobernadores

En los últimos meses, Pullaro, Martín Llaryora, Ignacio Torres y otros gobernadores vienen explorando la construcción de un espacio que pueda ubicarse entre el kirchnerismo y el mileísmo.

La idea existe y no es un invento. Incluso en los últimos días volvió a tomar fuerza la posibilidad de una primaria presidencial de ese espacio.

Pero existe una diferencia enorme entre armar un espacio político y tener un candidato presidencial competitivo.

Y allí aparece el verdadero problema.

Los gobernadores pueden reunirse, sacarse fotografías, compartir discursos sobre federalismo, producción y desarrollo, y convencerse mutuamente de que existe un enorme espacio vacío en el centro de la política argentina.

El problema es que el electorado todavía no parece estar reclamando esa alternativa con la intensidad que algunos dirigentes imaginan.

Un relevamiento de intención de voto nacional difundido en agosto ubicó a Provincias Unidas en apenas 3% en una medición, mientras que otro estudio de Proyección le otorgó 4,2% como espacio.

Los números pueden cambiar. Falta muchísimo para 2027. La economía puede cambiar, la imagen de Milei puede cambiar, puede modificarse el escenario del peronismo y pueden aparecer nuevos dirigentes.

Pero con la fotografía actual, Pullaro está muy lejos de ser una alternativa presidencial consolidada.

El propio Pullaro puso distancia

Hay además un dato político que no debería pasarse por alto.

En marzo, consultado específicamente sobre si podía ser candidato presidencial, Pullaro respondió que no y sostuvo que estaba concentrado en Santa Fe. Al mismo tiempo, dejó abierta la posibilidad de que el candidato de ese espacio pudiera ser un gobernador u otro dirigente.

Y esta semana, después de la cumbre de gobernadores realizada en Rosario, volvió a bajar el tono de las especulaciones sobre una candidatura personal, aunque defendió la idea de que las provincias construyan un “polo de poder” con capacidad de decisión nacional.

Es una diferencia importante.

Una cosa es querer construir poder político nacional y otra muy distinta es estar en condiciones de disputar la Presidencia.

No alcanza con ser gobernador

Pullaro puede tener una buena gestión provincial, puede mejorar su imagen, puede consolidar Santa Fe y puede convertirse en una figura importante del radicalismo y del espacio de gobernadores.

Pero la Argentina presidencial exige otra dimensión.

Para llegar a la Casa Rosada no alcanza con administrar bien una provincia. Hace falta instalación nacional, estructura territorial, conocimiento masivo, identidad política y, fundamentalmente, una cantidad de argentinos dispuestos a votar por ese candidato.

Y hoy esos elementos todavía no aparecen detrás de Pullaro con la fuerza necesaria.

Incluso dentro del radicalismo el propio gobernador reconoció que el partido tiene dificultades para instalar un candidato presidencial.

Todavía falta mucho

Sería un error afirmar que Pullaro no puede ser presidente.

Faltan más de doce meses para las elecciones de 2027 y la política argentina tiene una particularidad: puede cambiar completamente en pocos meses.

Una crisis económica, una recuperación contundente, una modificación del escenario internacional, una fractura partidaria o una caída importante de alguno de los principales protagonistas pueden modificar cualquier fotografía.

Por eso, decir hoy que Pullaro está fuera de carrera sería tan apresurado como afirmar que ya tiene asegurada una candidatura competitiva.

Pero hay que separar la ilusión política de la realidad electoral.

Y la realidad electoral de septiembre de 2026 indica que Pullaro todavía no aparece como una figura presidencial de alcance nacional.

Quizás quienes lo rodean deberían dejar por un momento de endulzarle la oreja y empezar a decirle exactamente dónde está parado.

Porque reunirse entre gobernadores, compartir diagnósticos, hablar de federalismo y construir una estructura política puede ser importante.

Pero los votos no aparecen por decreto, ni por una fotografía de gobernadores, ni porque varios dirigentes se convenzan entre ellos de que existe una alternativa.

Los números son mucho más crueles.

Y, por ahora, Pullaro puede soñar con ser presidente. Lo que todavía no puede mostrar es que una cantidad significativa de argentinos esté soñando con votarlo.