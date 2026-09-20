No le tengan miedo a la inteligencia artificial

Por estos días se dispararon todas las alarmas alrededor de la inteligencia artificial. Como cada vez que aparece algo nuevo que rompe esquemas, aparecieron también las voces agoreras, los profetas del apocalipsis y quienes parecen disfrutar anunciando que estamos a las puertas del desastre.

No tengan miedo.

El mundo va a seguir girando.

La inteligencia artificial es uno de los inventos más extraordinarios de la historia de la humanidad. Y recién estamos viendo sus primeros pasos. Lo que hoy nos parece sorprendente probablemente dentro de unos años sea considerado rudimentario.

Claro que hay que regularla. Claro que debe existir responsabilidad. Claro que hay que establecer límites cuando corresponda y evitar que una herramienta extraordinariamente poderosa sea utilizada para cometer delitos, manipular, engañar o causar daño.

Pero una cosa es regular y controlar y otra muy distinta es tenerle miedo al progreso.

La IA no es el enemigo.

El problema nunca fue la herramienta. El problema es quién la utiliza y para qué.

La dinamita fue inventada con una finalidad que podía ser beneficiosa. Alfred Nobel buscaba, entre otras cosas, facilitar trabajos de construcción y minería. Después, como tantas otras tecnologías, también fue utilizada con fines destructivos.

¿Acaso alguien propuso por eso detener la ciencia?

No.

Porque la humanidad entendió que el conocimiento no puede ser encerrado en una caja simplemente porque existe la posibilidad de que alguien lo utilice mal.

Con la inteligencia artificial ocurrirá algo parecido.

La IA seguirá evolucionando todos los días. Será capaz de ayudarnos a trabajar, estudiar, investigar, diagnosticar, construir, programar, crear, producir y resolver problemas que durante siglos parecieron imposibles.

Nos va a hacer la vida más fácil.

Y seguramente también va a cambiar profesiones, modificar hábitos y obligarnos a aprender cosas nuevas. Eso no debería producir pánico. Debería producir curiosidad.

Cada gran salto tecnológico produjo resistencia.

La imprenta cambió el mundo. La electricidad cambió el mundo. El automóvil cambió el mundo. El teléfono cambió el mundo. Internet cambió el mundo.

Y ahora llegó la inteligencia artificial.

¿Que hay riesgos? Por supuesto.

¿Que hay que establecer reglas? Naturalmente.

Pero tampoco hagamos de cada avance tecnológico una película de ciencia ficción donde las máquinas terminan dominando a los seres humanos.

No hay que asustar a la gente. Hay que enseñarle a utilizar la herramienta.

La discusión verdaderamente importante no debería ser cómo frenar la IA, sino cómo conseguir que la humanidad aprenda a utilizarla para el bien.

Porque la inteligencia artificial no reemplaza la responsabilidad humana. La potencia.

Y cuanto más inteligente sea la herramienta, mayor será la responsabilidad de quien la maneje.

Yo quiero más inteligencia artificial, no menos.

Quiero verla en los hospitales, en las universidades, en las fábricas, en las empresas, en el campo, en los medios de comunicación, en los laboratorios, en la educación y en cada lugar donde pueda ayudar al ser humano a vivir mejor.

Quiero más tecnología, más conocimiento y más investigación.

Porque el futuro no se construye mirando hacia atrás con miedo.

Se construye avanzando.

La IA es, probablemente, el gran invento de este siglo. Y digo probablemente porque tengo la suficiente confianza en el ser humano como para pensar que ni siquiera esto será el límite.

Quizás dentro de algunas décadas alguien descubra algo que hoy ni siquiera podemos imaginar y que deje a la inteligencia artificial actual en el museo de las grandes revoluciones tecnológicas.

Ojalá.

Eso significaría que la humanidad siguió avanzando.

Por eso, a los que estos días anuncian catástrofes, les diría algo muy sencillo:

Tranquilos. No tengan miedo.

La inteligencia artificial no viene a terminar con el mundo.

Viene a cambiarlo.

Y será el hombre, como siempre, quien deberá decidir qué hacer con aquello que la ciencia pone en sus manos.

La herramienta puede ser extraordinaria. La responsabilidad también debe serlo.