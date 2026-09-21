Bianco acelera la construcción nacional del espacio de Kicillof hacia 2027

Carlos Bianco vinculó la expansión del Movimiento Derecho al Futuro con las elecciones de 2027.

El ministro bonaerense respaldó la construcción nacional impulsada por Axel Kicillof.

El espacio busca ampliar su presencia mediante una organización que avance desde municipios y provincias.

Bianco cuestionó el rumbo del Gobierno de Javier Milei y habló de un “presente de entrega”.

Kicillof convocó a construir una nueva mayoría y a desarrollar una alternativa política nacional.

El MDF apunta a sumar sectores y territorios para ampliar su estructura más allá de Buenos Aires.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, respaldó la expansión nacional del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y vinculó esa construcción política con el escenario electoral de 2027. Luego del Plenario Federal del espacio encabezado por Axel Kicillof en Avellaneda, el funcionario bonaerense planteó que el objetivo es consolidar una alternativa política con presencia en distintos territorios del país.

A través de sus redes sociales, Bianco sostuvo que el proceso de organización debe desarrollarse desde los municipios y las provincias y destacó la intención de ampliar la propuesta más allá de Buenos Aires. En ese marco, acompañó su mensaje con una referencia directa al próximo turno electoral y afirmó: “Ya falta menos para que en 2027 el pueblo recupere su destino”.

El planteo se produjo después del encuentro del MDF, donde Kicillof convocó a profundizar la organización política y a construir una nueva mayoría. El gobernador bonaerense planteó que el desafío no debía limitarse a una estrategia electoral destinada a enfrentar al presidente Javier Milei, sino que debía orientarse hacia la construcción de un proyecto político diferente para el país.

Bianco retomó esa definición y sostuvo que el espacio busca ofrecer una alternativa para los argentinos a partir de una propuesta que definió como federal e inclusiva, con la justicia social como uno de sus principales ejes. Según expresó, el objetivo es avanzar mediante una construcción territorial que permita incorporar a distintos sectores políticos y sociales.

“Lo dejó claro Axel Kicillof en el Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro y lo estamos construyendo municipio a municipio, provincia a provincia”, señaló el ministro bonaerense. De esta manera, puso el foco en una estrategia de expansión territorial que pretende llevar la estructura del espacio hacia diferentes puntos de la Argentina.

La construcción, según la definición de Bianco, apunta además a incorporar nuevas voces y ampliar la participación política. En su mensaje destacó la necesidad de escuchar y sumar a quienes estén dispuestos a formar parte de una alternativa para el país, con una dinámica que avance desde las estructuras locales hacia una organización de alcance nacional.

“El futuro que viene construimos desde abajo hacia arriba, con todos los que quieren vivir en un país mejor”, expresó el funcionario. La definición acompañó la convocatoria realizada durante el plenario y reforzó la idea de que el armado político debe desarrollarse mediante una mayor presencia territorial.

En paralelo, Bianco cuestionó el rumbo de la administración de Javier Milei. El ministro calificó el escenario actual como un “presente de entrega” y contrapuso esa caracterización con el proyecto que, según planteó, busca desarrollar el MDF.

La discusión sobre el futuro del espacio político se produce mientras el oficialismo bonaerense intenta ampliar su estructura y proyectar una alternativa con alcance nacional. En ese proceso, el rol de Kicillof aparece asociado a la convocatoria y al intento de articular una propuesta que trascienda los límites de la provincia de Buenos Aires.

Durante el plenario de Avellaneda, el gobernador había planteado que la construcción debía superar el objetivo inmediato de competir electoralmente contra Milei. “No vengo a invitarlos solamente a organizarnos para ganarle a Milei, sino para empezar una historia nueva, distinta y mejor”, sostuvo.

La definición de Bianco se inscribe en esa misma línea y vuelve a colocar a 2027 como horizonte político para el espacio. La estrategia contempla una expansión progresiva hacia municipios y provincias, con la intención de sumar dirigentes, organizaciones y sectores que puedan integrarse a una estructura de alcance nacional.

De esta manera, el MDF comenzó a explicitar una etapa de mayor organización territorial y de proyección política más allá de la provincia de Buenos Aires. El desafío planteado por sus principales referentes será convertir esa convocatoria en una estructura capaz de articular distintas realidades provinciales y consolidar una propuesta nacional de cara al próximo proceso electoral.