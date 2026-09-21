Martín Menem cruzó a Kicillof y defendió el rol de Milei y Karina

Martín Menem cuestionó la gestión de Axel Kicillof durante su paso por Economía.

El presidente de Diputados vinculó a Kicillof con la implementación del cepo y con decisiones económicas que cuestionó.

Jesica Bossi recordó que funcionarios del actual Gobierno también ocuparon cargos en administraciones anteriores.

Menem defendió a los integrantes del oficialismo y destacó el respaldo político de Javier Milei.

El legislador afirmó que Javier Milei es la máxima autoridad y tiene la última palabra dentro del Gobierno.

También atribuyó a Karina Milei un papel central en la construcción partidaria de La Libertad Avanza.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, cuestionó duramente al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, durante una entrevista televisiva en la que también se refirió al funcionamiento del Gobierno nacional y a los roles que desempeñan Javier Milei y Karina Milei dentro de La Libertad Avanza.

Durante la conversación, Menem apuntó especialmente contra la gestión de Kicillof al frente del Ministerio de Economía y sostuvo que su desempeño durante ese período debería ser considerado al momento de evaluar su eventual continuidad en cargos públicos. El dirigente libertario vinculó al gobernador bonaerense con la implementación del cepo y con decisiones que, según su interpretación, tuvieron consecuencias negativas sobre la economía argentina.

“Les pido que salgan del microclima y vayan al interior de la provincia”, planteó Menem al referirse a la situación bonaerense. En ese contexto, sostuvo que Kicillof “debería estar inhabilitado para ejercer cargos públicos” y lo responsabilizó por haber sido ministro de Economía durante una etapa que calificó como particularmente perjudicial para el país.

Para reforzar su argumento, el titular de la Cámara baja utilizó una comparación con la posibilidad de volver a otorgarle una licencia de conducir a una persona que hubiera protagonizado un accidente. La analogía generó una interrupción de otros integrantes de la mesa y derivó en un intercambio con la periodista Jesica Bossi.

Bossi recordó que dentro de la actual administración nacional también existen funcionarios que ocuparon cargos durante gobiernos anteriores. “En tu Gobierno hay ministros que fueron ministros del gobierno de la Alianza”, señaló la periodista, en referencia a la trayectoria de integrantes del actual Poder Ejecutivo.

Menem respondió defendiendo a los funcionarios que forman parte de la administración de Javier Milei y puso el acento en el respaldo político que reciben del Presidente. “Ellos tienen el respaldo político de un Presidente que está cumpliendo con lo que tiene que hacer”, afirmó.

La discusión también derivó hacia el funcionamiento interno del Gobierno y, particularmente, hacia la distribución de responsabilidades entre Javier Milei y su hermana Karina Milei. Ante una pregunta sobre quién ejerce la conducción dentro del Poder Ejecutivo, Menem fue categórico al señalar que la máxima autoridad corresponde al Presidente.

“El Presidente es el único, último y máximo responsable de la administración”, sostuvo el titular de Diputados. Además, remarcó que la última palabra dentro del Gobierno corresponde a Javier Milei, en una definición que buscó dejar establecida la centralidad presidencial en la toma de decisiones.

Al mismo tiempo, Menem diferenció esa conducción institucional del papel que atribuye a Karina Milei en la construcción política de La Libertad Avanza. Según explicó, la secretaria general de la Presidencia tuvo un papel central en la organización del espacio y en su transformación en un partido político con capacidad electoral.

“Karina armó el partido político”, afirmó Menem, y sostuvo que sin esa estructura partidaria La Libertad Avanza no habría podido alcanzar el poder ni competir con las estructuras políticas tradicionales que enfrentó en las elecciones.

De esta manera, el presidente de la Cámara de Diputados trazó una división entre las responsabilidades dentro del Poder Ejecutivo y el trabajo político desarrollado por Karina Milei. Mientras atribuyó a Javier Milei la máxima autoridad sobre la administración nacional, destacó a su hermana como una figura central en la construcción partidaria del oficialismo.

Las declaraciones de Menem combinaron así cuestionamientos a uno de los principales dirigentes de la oposición bonaerense con una defensa del esquema de conducción del Gobierno nacional. El intercambio también dejó expuestas las discusiones sobre las trayectorias políticas de los funcionarios y sobre el peso que tienen los antecedentes de gestión a la hora de evaluar a dirigentes que aspiran a continuar ocupando cargos públicos.