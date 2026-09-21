Santurio buscó bajar la tensión con Bullrich por el debate sobre discapacidad

Santiago Santurio minimizó las diferencias internas surgidas con Patricia Bullrich por el proyecto sobre discapacidad.

El diputado sostuvo que la iniciativa enviada no coincidía con el trabajo previo realizado en la Comisión de Discapacidad.

El oficialismo buscará abrir una nueva instancia de diálogo para revisar la propuesta sin alterar el equilibrio fiscal.

Santurio defendió la necesidad de financiar cualquier aumento del gasto antes de aprobar nuevas partidas presupuestarias.

El legislador cuestionó a sectores de la oposición por reclamar simultáneamente menos impuestos y más gasto público.

También respaldó el rumbo del Gobierno y vinculó la discusión sobre Malvinas con una supuesta influencia británica en distintos ámbitos.

Las diferencias surgidas dentro de La Libertad Avanza por el tratamiento de las políticas destinadas a las personas con discapacidad quedaron expuestas en los últimos días, aunque desde el oficialismo intentaron restarles dramatismo. El diputado nacional Santiago Santurio aseguró que los cuestionamientos formulados por la senadora nacional Patricia Bullrich no representan una crisis interna y sostuvo que el tema deberá resolverse mediante una nueva instancia de diálogo para alcanzar una propuesta que preserve el equilibrio fiscal.

La discusión se produjo luego de que trascendieran detalles del proyecto vinculado con la discapacidad en el marco del Presupuesto 2027. Bullrich había expresado reparos sobre el alcance de la iniciativa y reclamado revisar su contenido, al advertir sobre posibles recortes de fondos destinados al sector.

Consultado sobre esas diferencias, Santurio explicó que el texto presentado no coincidía con el trabajo previo realizado en la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados. Según indicó, el proyecto se apartó de los consensos que venían construyéndose durante el tratamiento parlamentario, por lo que consideró necesario retomar las conversaciones.

“El proyecto que se envió no estaba en la línea con lo que se venía conversando en la comisión”, afirmó el legislador, quien planteó la necesidad de conformar una mesa de discusión para revisar la propuesta y avanzar hacia una solución consensuada.

Respecto de las declaraciones públicas de Bullrich, Santurio admitió que no comparte la forma elegida para expresar las diferencias, aunque buscó quitarle trascendencia al episodio. “No es lo mejor salir y decirlo en los medios, no es la forma que más me gusta, pero no es nada grave”, sostuvo al referirse a la postura adoptada por la senadora.

El diputado insistió en que la atención a las personas con discapacidad constituye una prioridad para el oficialismo y aseguró que el objetivo será encontrar alternativas que permitan mejorar la situación del sector sin comprometer el esquema de equilibrio fiscal que impulsa el Gobierno nacional.

La defensa de ese criterio también se extendió al debate sobre las jubilaciones. Santurio reconoció que existe un consenso general respecto de la necesidad de mejorar los haberes previsionales, aunque advirtió que cualquier incremento del gasto debe contemplar previamente su financiamiento. Según sostuvo, avanzar en nuevas partidas sin definir los recursos correspondientes podría reproducir problemas económicos del pasado.

En sus declaraciones, el legislador también dirigió críticas hacia sectores de la oposición por considerar que mantienen posiciones contradictorias en materia económica. Afirmó que algunos espacios reclaman simultáneamente una reducción de impuestos y un incremento del gasto público, una combinación que calificó como irresponsable desde el punto de vista fiscal.

Además del debate presupuestario, Santurio abordó la cuestión Malvinas y sostuvo que el Reino Unido desarrolla distintas formas de influencia vinculadas con la disputa por la soberanía del archipiélago. En ese sentido, afirmó que existen operaciones en diversos ámbitos destinadas a obstaculizar las aspiraciones argentinas sobre las islas.

Hacia el final de sus declaraciones, el diputado expresó un fuerte respaldo al rumbo impulsado por el presidente Javier Milei y defendió la necesidad de sostener la estrategia económica del Gobierno frente a los pronósticos negativos formulados por distintos sectores durante los últimos meses.

Según expresó, la administración nacional debe mantener el rumbo sin dejarse influir por advertencias que anticipaban escenarios de fuerte inestabilidad cambiaria o un deterioro acelerado de la inflación. Para Santurio, el desafío consiste en priorizar políticas orientadas al largo plazo y pensar en las próximas generaciones antes que en el calendario electoral, una definición con la que buscó reforzar su respaldo a la estrategia política y económica del oficialismo en medio de un debate interno que, según su propia evaluación, todavía tiene margen para encontrar consensos.