Los Juegos Suramericanos impulsan la hotelería de Santa Fe y abren el desafío de aprovechar la nueva infraestructura

La realización de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 generó un fuerte movimiento en la actividad hotelera y comercial de la ciudad de Santa Fe, con un impacto que se extendió más allá de los escenarios deportivos.

El presidente de la Cámara de Hoteleros de Santa Fe, Javier Gutiérrez, destacó el movimiento registrado durante el desarrollo de la competencia y señaló que el evento representó una oportunidad para distintos sectores vinculados con el turismo y los servicios.

La llegada de delegaciones, deportistas, equipos técnicos, familiares y visitantes produjo un incremento en la demanda de alojamiento y favoreció el movimiento comercial en distintos puntos de la ciudad.

Para el sector hotelero, uno de los aspectos centrales ahora pasa por transformar ese impulso extraordinario en una oportunidad de crecimiento que pueda mantenerse una vez finalizados los Juegos.

En ese sentido, Gutiérrez puso el foco en la infraestructura que quedará disponible después del evento y en la necesidad de encontrar mecanismos para aprovecharla de manera permanente.

La competencia dejó nuevas instalaciones y permitió posicionar a Santa Fe como sede de un acontecimiento deportivo internacional, generando además una mayor exposición de la ciudad frente a visitantes de distintos países de la región.

El desafío para los sectores vinculados con el turismo será convertir esa visibilidad en nuevas visitas y actividades durante los próximos meses. Para la hotelería, el objetivo será que el movimiento generado por los Juegos no quede limitado a las semanas de competencia, sino que sirva como punto de partida para fortalecer la actividad turística.

De esta manera, los Juegos Suramericanos no solo dejaron un impacto inmediato sobre la ocupación hotelera y el consumo, sino que también abrieron una discusión sobre cómo aprovechar las instalaciones y la experiencia adquirida para atraer futuros eventos y consolidar a Santa Fe dentro del circuito turístico y deportivo nacional e internacional.