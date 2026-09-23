Zabaleta advirtió que sin PASO el peronismo corre riesgo de romperse

Zabaleta defendió las PASO como mecanismo para definir las candidaturas del peronismo.

El ex ministro sostuvo que Kicillof tiene condiciones para competir por la Presidencia, pero debería ganar una primaria.

Advirtió que sin elecciones internas el peronismo corre riesgo de “implosionar” y romperse.

Reclamó un programa con propuestas sobre producción, empleo, inversión, industria y deuda.

Consideró que la situación judicial de Cristina Kirchner no puede ser el único eje de una campaña electoral.

Zabaleta pidió ampliar la base política del peronismo y mejorar la coordinación de su conducción.

El ex ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta sostuvo que el peronismo necesita recurrir a una elección primaria para definir sus candidaturas de cara a las elecciones de 2027 y advirtió que, si se eliminan las PASO, el espacio político podría profundizar sus divisiones internas. En ese contexto, consideró que el gobernador bonaerense Axel Kicillof tiene condiciones para competir por la Presidencia, aunque remarcó que debería someterse a una competencia interna antes de buscar representar al peronismo en los comicios generales.

Zabaleta planteó que las PASO constituyen una herramienta para ordenar las candidaturas y permitir que los dirigentes que aspiran a ocupar cargos electivos puedan competir ante los votantes. Según explicó, una elección abierta permitiría definir tanto la candidatura presidencial como la postulación a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, evitando que las decisiones queden limitadas a los afiliados de las estructuras partidarias.

En ese sentido, sostuvo que los padrones internos de los partidos no son suficientes para organizar una competencia de alcance nacional y defendió la participación de los ciudadanos en la definición de los candidatos. También mencionó a Sergio Massa entre los dirigentes que podrían tener aspiraciones presidenciales y planteó que todos aquellos que quieran competir deberían presentar sus listas y participar de una primaria.

Para Zabaleta, la eliminación de las PASO generaría un escenario de mayor incertidumbre dentro del peronismo. Advirtió que el espacio corre el riesgo de “implosionar” y romperse si no cuenta con un mecanismo para resolver sus diferencias internas. En esa línea, rechazó considerar a las primarias como un gasto y sostuvo que se trata de una instancia vinculada con el funcionamiento democrático de los partidos y la definición de sus candidaturas.

El ex funcionario también se refirió específicamente a Kicillof, quien había lanzado su candidatura presidencial con la definición de que su espacio está trabajando para enfrentar electoralmente al gobierno de Javier Milei. Zabaleta sostuvo que el gobernador bonaerense podría competir por la Presidencia, pero consideró necesario que primero obtenga respaldo en una elección interna. A su entender, un triunfo en una primaria le permitiría llegar a la elección general con una legitimidad electoral surgida de la competencia dentro del propio espacio.

Al mismo tiempo, reclamó que el peronismo construya una propuesta política más amplia y presente definiciones concretas sobre producción, empleo, inversión, industria nacional y deuda. Consideró que la discusión electoral no puede limitarse a la definición de candidaturas y que el espacio necesita explicar cómo funcionaría un eventual gobierno.

Zabaleta también planteó la necesidad de revisar la dinámica interna del peronismo y reclamó una conducción con mayor capacidad para resolver las diferencias entre sus distintos sectores. En ese marco, cuestionó la convivencia dentro de una misma estructura de dirigentes que mantienen posiciones políticas diferentes y sostuvo que el espacio necesita ampliar su base más allá de sus estructuras tradicionales.

Al referirse a Cristina Fernández de Kirchner, Zabaleta sostuvo que, según su criterio, la ex presidenta está injustamente presa. Sin embargo, advirtió que esa situación no puede constituir por sí sola el eje de una estrategia electoral. “Una campaña Cristina Libre no alcanza”, planteó, al señalar que el peronismo también debe ocuparse de los problemas económicos y sociales que afectan a la población.

Durante la entrevista, el ex ministro repasó además su experiencia durante el gobierno de Alberto Fernández y reconoció dificultades en la coordinación política de aquella administración. Según relató, distintos sectores intervenían en las decisiones de gestión, lo que reducía el margen de acción de los ministros y generaba tensiones en áreas como la economía, la administración pública y la relación con las organizaciones sociales.

Zabaleta también reconoció que su propia gestión al frente de Desarrollo Social no alcanzó los resultados esperados y recordó los conflictos derivados de los reclamos de organizaciones sociales, los cortes de calles y los acampes. Además, cuestionó algunas respuestas del Estado frente a demandas vinculadas con sectores vulnerables y mencionó la situación de los jubilados y el funcionamiento de una dependencia del PAMI en el oeste del conurbano bonaerense.

Con la mirada puesta en 2027, su planteo apunta a que el peronismo resuelva sus diferencias mediante una competencia abierta, defina una propuesta de gobierno y amplíe su convocatoria hacia dirigentes de otros espacios y sectores vinculados con la producción. Para Zabaleta, ese proceso debería comenzar por un mecanismo electoral que permita ordenar las candidaturas y evitar que las disputas internas terminen debilitando al espacio.