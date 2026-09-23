Las empresas prevén un dólar de hasta $1.950 para fines de 2027

Las empresas proyectan para 2027 un crecimiento económico inferior al previsto por el Gobierno nacional.

El sector privado trabaja con un dólar de entre $1.900 y $1.950 para el cierre del próximo año.

ABECEB estima una inflación cercana al 19%, frente al 18% contemplado en el Presupuesto 2027.

El consumo podría crecer 2,9% durante 2027, acompañado por una recuperación del salario real y del crédito.

Las exportaciones aparecen como uno de los principales soportes del escenario económico previsto para el próximo año.

El proceso electoral presidencial será una variable central para las decisiones de cobertura, inversión y financiamiento de las empresas.

Mientras el Gobierno nacional ya presentó ante el Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, las empresas comenzaron a definir sus propios escenarios para elaborar los presupuestos del próximo año. Las proyecciones del sector privado muestran una mirada más cautelosa que la contemplada por la administración de Javier Milei, especialmente en materia de crecimiento económico y evolución del tipo de cambio.

De acuerdo con un informe de ABECEB, las compañías trabajan con una cotización del dólar de entre $1.900 y $1.950 para el cierre de 2027, mientras que el Presupuesto nacional contempla un valor de $1.847. En cuanto a la actividad económica, el Gobierno proyecta un crecimiento del 4%, mientras que el escenario elaborado por la consultora estima una expansión puntual del 2,6%, aunque el documento también redondea esa previsión al 3%.

La diferencia entre ambas perspectivas resulta relevante para las empresas porque incide sobre sus estimaciones de ventas, producción, costos, necesidades de capital de trabajo, financiamiento e inversiones. A su vez, el proceso electoral presidencial de octubre de 2027 aparece como una variable central en la planificación, debido a la posibilidad de una mayor demanda de cobertura y episodios de volatilidad financiera y cambiaria.

En materia de precios, las previsiones presentan una diferencia menor. ABECEB estima una inflación cercana al 19% para 2027, frente al 18% incluido en el proyecto de Presupuesto. El escenario privado contempla además una mejora del 2,9% en el consumo, una recuperación cercana al 3% del salario real, un incremento del 5% en las exportaciones y una suba del 5,6% en las importaciones.

La consultora plantea como escenario base la continuidad de la orientación general del programa económico y del proceso de desinflación, aunque con una economía menos dinámica y un tipo de cambio algo más elevado. Para el cierre de 2026, calcula una cotización cercana a $1.594, próxima a la mediana de $1.630 prevista por los participantes del Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central.

El consumo aparece como uno de los principales factores de cautela. Para lo que resta de 2026, ABECEB proyecta un avance cercano al 1,9%, mientras que para 2027 espera una aceleración hasta el 2,9%, respaldada por la recuperación del salario real y una mejora gradual del crédito. Sin embargo, el comportamiento no sería uniforme entre productos, canales y regiones.

Según el escenario elaborado, el comercio electrónico continuaría ganando participación frente a los canales tradicionales. También se prevé un mayor dinamismo en zonas vinculadas con la energía, la minería y las actividades exportadoras, mientras que los grandes centros urbanos presentarían comportamientos más heterogéneos.

El sector externo aparece como otro de los pilares de las proyecciones empresariales. ABECEB estima un crecimiento de las exportaciones del 8% durante 2026 y del 5% en 2027. Las importaciones, luego de una caída estimada del 0,5% este año, aumentarían 5,6% el próximo.

La evolución de las tasas de interés también será determinante para las decisiones empresariales. El informe proyecta una BADLAR cercana al 20% hacia fines de 2026 y una continuidad del descenso durante 2027, aunque las tasas activas para las empresas podrían reducirse a un ritmo menor debido al riesgo crediticio, la morosidad y los márgenes de intermediación.

El escenario presentado por ABECEB supone, además, la continuidad del programa fiscal, monetario y cambiario y contempla que el Gobierno pueda atravesar 2027 sin depender del acceso al mercado internacional de deuda. Para las empresas, el año electoral introduce un componente adicional de incertidumbre que obliga a elaborar presupuestos con mayor margen de cobertura frente a eventuales cambios en las condiciones financieras y cambiarias.