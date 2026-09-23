La industria profundizó su preocupación por la debilidad de la demanda interna

Solo el 2,2% de los industriales consideró que su cartera de pedidos estaba por encima de lo normal durante agosto.

El 52,9% de los empresarios afirmó que el nivel de pedidos se encontraba por debajo de lo habitual.

Apenas el 13,8% proyectó una mejora de la demanda para el período septiembre-noviembre.

La demanda interna insuficiente fue señalada como principal limitación por el 53,6% de los industriales.

Solo el 3,7% de los empresarios prevé aumentar su dotación de personal hacia fin de año.

Las expectativas sobre exportaciones mejoraron, mientras que las previsiones sobre producción se deterioraron.

Las expectativas de los empresarios industriales respecto de la evolución de la demanda interna volvieron a deteriorarse y reflejaron un mayor nivel de preocupación por el comportamiento del consumo. Así surge de la última Encuesta de Tendencia de Negocios difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que mostró un retroceso en las perspectivas para los próximos meses y una mayor percepción de insuficiencia en el nivel de pedidos.

El relevamiento correspondiente a agosto mostró que apenas el 2,2% de los empresarios consultados consideró que el volumen actual de pedidos de su cartera se encontraba “por encima de lo normal”. El porcentaje fue inferior al 2,8% registrado en julio, lo que refleja una reducción de las empresas que observan un nivel de demanda superior al habitual.

En tanto, el 44,9% de los encuestados señaló que sus pedidos se ubicaban dentro de niveles considerados normales, mientras que el 52,9% afirmó que la demanda se encontraba “por debajo de lo normal”. De esta manera, más de la mitad de los empresarios consultados manifestó una percepción negativa sobre el nivel actual de actividad comercial.

Las expectativas para el período septiembre-noviembre tampoco mostraron una mejora significativa. Solo el 13,8% de los industriales consultados anticipó una evolución favorable de la demanda. Se trató del porcentaje más bajo desde la encuesta realizada en diciembre del año pasado.

La mayor parte de los empresarios, en cambio, proyectó estabilidad para los próximos meses. El 62,4% estimó que el consumo se mantendrá sin modificaciones relevantes, mientras que el 23,8% previó una nueva caída. Los datos reflejan un escenario en el que la recuperación de la demanda interna continúa siendo una de las principales incógnitas para el sector industrial.

La insuficiencia de la demanda interna también apareció como el principal obstáculo para ampliar los niveles de producción. En agosto, el 53,6% de los empresarios señaló este factor como la principal limitación para incrementar su actividad. El porcentaje se mantuvo prácticamente sin cambios frente a tres meses atrás, cuando había alcanzado el 53,2%.

Muy por detrás se ubicó la competencia de productos importados, mencionada por el 10,1% de los industriales como su principal preocupación. En tercer lugar apareció la incertidumbre económica, señalada por el 6,7% de los consultados. Ambos factores, de acuerdo con el relevamiento, redujeron su peso respecto de la medición realizada tres meses antes.

El deterioro de las perspectivas sobre la demanda también tuvo su correlato en las previsiones relacionadas con la producción industrial. La encuesta mostró un empeoramiento de las expectativas empresariales para los próximos meses, en línea con la percepción de un mercado interno que todavía presenta dificultades para generar un crecimiento sostenido de los pedidos.

Las expectativas vinculadas con las exportaciones siguieron una dirección diferente. En este segmento, los empresarios manifestaron una mejora en sus previsiones, lo que marca un contraste con el comportamiento esperado de la demanda interna y muestra que el frente externo aparece con mejores perspectivas dentro del relevamiento.

El mercado laboral industrial también presentó señales de cautela. Solo el 3,7% de los empresarios consultados anticipó que incrementará su dotación de personal hacia fin de año. Se trató del porcentaje más bajo de los últimos cuatro relevamientos realizados por el organismo estadístico.

Sin embargo, el deterioro de las expectativas de contratación no estuvo acompañado por un aumento equivalente en las previsiones de reducción de las plantillas. Por el contrario, disminuyó la proporción de empresarios que espera recortar puestos de trabajo y aumentó el grupo que proyecta mantener estable su cantidad de empleados.

Los resultados de la encuesta muestran así un sector industrial que mantiene una posición prudente frente a los próximos meses, con la demanda interna como principal preocupación y perspectivas más contenidas tanto para el consumo como para la producción. Al mismo tiempo, las expectativas de exportación y la estabilidad del empleo aparecen como elementos diferenciados dentro de un escenario marcado por la cautela empresarial.