El gasto en servicios públicos bajó en septiembre por la caída del consumo, aunque persiste la reducción de subsidios

El gasto promedio en servicios públicos del AMBA cayó 7,3% durante septiembre y quedó en $268.405.

La baja respondió principalmente al menor consumo de electricidad y gas tras la finalización del invierno.

El transporte fue el único servicio que aumentó durante el mes y explicó buena parte del crecimiento interanual.

Las tarifas cubrieron el 54% del costo total de los servicios, mientras que el Estado financió el 46% restante.

Los servicios públicos representaron el 14,6% del salario promedio registrado medido por el RIPTE.

El proyecto de Presupuesto para 2027 prevé una nueva reducción de subsidios mediante mayores precios mayoristas y una mayor focalización de la asistencia estatal.

El gasto promedio de los hogares en servicios públicos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registró una caída del 7,3% durante septiembre respecto de agosto, impulsado principalmente por la disminución del consumo de energía tras el invierno. La baja compensó los incrementos nominales aplicados sobre las tarifas y marcó el segundo retroceso mensual consecutivo en el costo de la canasta de servicios.

El dato surge del último informe sobre tarifas y subsidios elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que situó el gasto promedio mensual de los hogares en $268.405.

Según el relevamiento, la reducción estuvo explicada por una fuerte caída en el gasto destinado a electricidad y gas natural. En el caso de la energía eléctrica, el desembolso promedio descendió un 18,8%, mientras que en gas la baja alcanzó el 19,9%, en ambos casos como consecuencia del menor consumo característico de la llegada de la primavera.

El instituto explicó que el consumo eléctrico disminuye una vez finalizado el período invernal, aunque aclaró que esa reducción convivió con ajustes tarifarios. Para los usuarios sin subsidios, la factura eléctrica incorporó una suba del 1,7% en el cargo fijo y una disminución del 0,8% en el componente variable. En el servicio de gas, el cargo fijo aumentó un 1,9% y el variable un 1%.

Mientras los servicios energéticos retrocedieron, el transporte fue el único rubro que registró un incremento mensual. Además, explicó más de la mitad del crecimiento interanual observado en la canasta de servicios.

El informe atribuye esa evolución a la fórmula de actualización vigente para el boleto en la Ciudad de Buenos Aires, que combina la inflación con un adicional del 2%, junto con los aumentos aplicados en los servicios interjurisdiccionales durante distintos momentos del año y el proceso de recomposición de tarifas que venían rezagadas respecto de otros servicios públicos.

En términos reales, las tarifas de transporte, agua y gas acumulan incrementos tanto en la comparación interanual como en lo que va de 2026. En electricidad, en cambio, se verificó una suba respecto del mismo mes del año anterior, aunque el acumulado anual muestra una reducción en términos reales.

El informe también analizó el nivel de cobertura de costos por parte de las tarifas. Durante septiembre, los usuarios afrontaron el 54% del costo total de los servicios, mientras que el 46% restante fue cubierto mediante aportes del Estado nacional. Esa proporción prácticamente no mostró cambios respecto de los tres meses anteriores.

El IIEP recordó que durante septiembre se aplicó una bonificación adicional del 25% sobre el precio mayorista del gas y de la energía eléctrica, beneficio que complementó el esquema vigente de Subsidios Energéticos Focalizados.

La cobertura más baja continúa registrándose en el transporte, donde las tarifas representan apenas el 35% del costo total debido a que el subsidio alcanza a todos los usuarios. En electricidad y gas, las tarifas cubren cerca del 60% del costo de abastecimiento, aunque los usuarios subsidiados pagan aproximadamente una cuarta parte del valor total. En el servicio de agua, en cambio, las tarifas equivalen al costo completo, ya que actualmente no cuentan con subsidios.

Pese a la política oficial orientada a reducir las transferencias estatales, el informe detectó que durante septiembre los subsidios crecieron un 2% en términos reales respecto del mismo mes del año anterior. El incremento respondió principalmente al aumento del 43% en las transferencias destinadas a CAMMESA, impulsadas por el mayor costo de la energía despachada durante el invierno, lo que compensó las reducciones registradas en partidas destinadas a ENARSA, la Sociedad Operadora Ferroviaria y el Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura.

El peso de los servicios públicos sobre los ingresos también continúa siendo elevado. De acuerdo con el relevamiento, la canasta representa el 14,6% del salario promedio registrado medido por el RIPTE, apenas por debajo del máximo alcanzado el mes anterior.

El estudio además señala que, a nivel nacional, un hogar sin subsidios afronta una factura promedio de $94.307, mientras que uno beneficiado por subsidios energéticos paga alrededor de $62.815, una diferencia cercana al 50%.

De cara a 2027, el instituto advirtió que el proyecto de Presupuesto prevé profundizar la reducción de subsidios energéticos, con una baja desde el 0,64% al 0,53% del Producto Bruto Interno. Para alcanzar esa meta, el Gobierno proyecta combinar mayores precios mayoristas, una mayor focalización de la asistencia estatal y el avance del repliegue del Estado en las empresas del sector, proceso que incluye la privatización de ENARSA.