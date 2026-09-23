Entradas para la despedida de Messi: cuándo salen a la venta y cuánto cuestan

La expectativa por el último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina crece a medida que se acerca el encuentro ante Benín, que se disputará el martes 6 de octubre en el estadio Monumental. En las últimas horas, la AFA modificó el cronograma y confirmó una nueva fecha para el inicio de la venta de entradas.

Finalmente, los tickets para los amistosos ante Burkina Faso y Benín estarán disponibles desde el jueves 24 de septiembre a las 18, exclusivamente a través de Deportick. Para realizar la compra será necesario contar con un usuario registrado en la plataforma y cada cuenta podrá adquirir hasta cuatro entradas generales.

El partido frente a Benín será el cierre de la serie de amistosos de la Selección posterior al Mundial 2026 y marcará la despedida de Messi ante el público argentino.

Cuánto cuestan las entradas para ver a Messi

La AFA estableció distintos valores de acuerdo con la ubicación dentro del Monumental. Los precios para el encuentro ante Benín son:

Popular: $90.000.

Menor a Popular (3 a 10 años): $29.000.

Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000.

Platea Media Sívori y Centenario: $320.000.

Platea Alta San Martín y Belgrano: $320.000.

Platea Baja San Martín y Belgrano: $450.000.

Platea Media San Martín y Belgrano: $480.000.

Los menores de entre 3 y 10 años cuentan con el valor diferencial únicamente para el sector Popular. En las plateas, los menores a partir de los 3 años deberán abonar la tarifa completa correspondiente a la ubicación elegida.

Las personas con discapacidad deberán gestionar su ingreso a través de Deportick durante la venta general. La organización informó que quienes no hayan realizado el trámite y retirado previamente su entrada no podrán ingresar el día del partido.

Cómo comprar las entradas en Deportick

Para intentar conseguir una localidad, los hinchas deberán realizar el procedimiento de manera online:

Ingresar a Deportick y acceder a la opción para iniciar sesión o registrarse. Crear una cuenta completando los datos personales solicitados, en caso de no tener un usuario previo. Ingresar a la venta desde las 18 del jueves 24 de septiembre y seleccionar el evento correspondiente. Elegir la ubicación y la cantidad de entradas disponibles. Completar el pago con el medio habilitado por la plataforma.

La venta será exclusivamente online y la fecha del 24 de septiembre fue establecida tanto para el partido ante Burkina Faso, que se jugará el 3 de octubre, como para el encuentro ante Benín, del 6 de octubre.

Cuándo será la despedida de Messi

El encuentro entre Argentina y Benín se disputará el martes 6 de octubre en el Monumental. Será el último partido de Messi con la Selección Argentina ante el público del país.

Antes de esa jornada, el equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre en Córdoba y a Burkina Faso el 3 de octubre en el Monumental.