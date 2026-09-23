Crece el rechazo a los empleos con presencialidad total y el trabajo híbrido se consolida como la modalidad preferida

Casi la mitad de los trabajadores rechazó ofertas laborales por exigir presencialidad.

El trabajo híbrido se consolidó como la modalidad preferida por la mayoría de los consultados.

El ahorro de tiempo y costos de traslado aparece como el principal beneficio del trabajo remoto e híbrido.

La presencialidad sigue siendo valorada por su aporte a la interacción, el aprendizaje y el trabajo en equipo.

La mayoría de los trabajadores afirma que las empresas definen la modalidad laboral sin participación conjunta.

Los especialistas proyectan que el formato híbrido será el predominante durante la próxima década.

La modalidad de trabajo se convirtió en un factor determinante para quienes buscan empleo en Argentina. Un relevamiento realizado entre más de 3.000 trabajadores y especialistas en recursos humanos reveló que casi la mitad de las personas rechazó alguna oferta laboral debido a las exigencias de presencialidad, mientras que el esquema híbrido se consolidó como la opción preferida tanto en la experiencia actual como en las expectativas hacia el futuro.

El estudio "100% Presencialidad", elaborado por el portal de empleos Bumeran, mostró que el 48% de los trabajadores dejó pasar al menos una propuesta laboral por la modalidad de trabajo requerida. Dentro de ese grupo, el 39% descartó ofertas que exigían asistir todos los días a la oficina y otro 9% rechazó puestos que contemplaban algún nivel de presencialidad.

En sentido contrario, el trabajo completamente remoto aparece como un motivo poco frecuente de rechazo. Apenas el 2% de los consultados afirmó haber desistido de una propuesta por esa razón, mientras que la mitad de los participantes sostuvo que nunca rechazó una oportunidad laboral debido al esquema de trabajo ofrecido.

La encuesta también refleja cómo se distribuyen actualmente las modalidades laborales. El 47% trabaja bajo un formato híbrido, el 33% desarrolla sus tareas de manera presencial y el 20% lo hace completamente a distancia. Sin embargo, cuando se plantea un escenario de libre elección, la preferencia por el modelo combinado gana aún más terreno: el 51% optaría por un esquema híbrido, el 41% elegiría trabajar de forma remota y apenas el 8% preferiría la presencialidad total.

La importancia que adquirió este aspecto también se refleja en la disposición a rechazar futuras ofertas. El 64% aseguró que no aceptaría un empleo cuya modalidad no coincidiera con su preferencia, y dentro de ese grupo la mayor resistencia aparece frente a las propuestas totalmente presenciales.

Desde el lado de las empresas, el panorama presenta algunos matices. El 70% de los especialistas en recursos humanos considera que las organizaciones atraviesan un proceso de regreso a la presencialidad plena, aunque el 91% reconoce que la modalidad de trabajo influye directamente en la capacidad para atraer candidatos.

Según Federico Barni, CEO de Bumeran.com en Jobint, el esquema híbrido experimentó un crecimiento significativo respecto del año anterior y desplazó a la presencialidad como modalidad predominante, reflejando un cambio sostenido en las preferencias del mercado laboral.

Las razones detrás de la elección del trabajo remoto o híbrido están fuertemente vinculadas al tiempo y al dinero. Entre quienes prefieren estos formatos, el 83% destacó el ahorro en traslados como el principal beneficio, mientras que el 77% valoró una mejor conciliación entre la vida personal y el trabajo.

A esos factores se suma el ahorro económico. El 73% señaló que trabajar desde casa reduce gastos cotidianos como transporte, comidas y vestimenta, elementos que explican buena parte de la resistencia frente a los empleos que exigen asistencia diaria.

Además, quienes optan por modalidades flexibles también destacan otras ventajas. El 63% afirmó que puede organizar mejor sus horarios, el 62% resaltó la comodidad y la mayor concentración en el hogar, mientras que el 54% relacionó estos formatos con un mejor bienestar emocional. A su vez, el 52% sostuvo que contribuyen a reducir distracciones y aumentar la productividad.

La presencialidad, sin embargo, mantiene argumentos valorados por una parte de los trabajadores. Entre quienes la prefieren, el 49% destacó la interacción con colegas como su principal fortaleza y el 45% consideró que facilita la comunicación y el trabajo en equipo.

Ese mismo porcentaje también asoció la oficina con mayores oportunidades de aprendizaje y desarrollo profesional, además de una mejora en la productividad. El 39% agregó que el acceso a herramientas de la empresa y la posibilidad de separar con mayor claridad el trabajo de la vida personal constituyen ventajas del formato presencial.

El estudio también evidenció que las decisiones sobre la modalidad laboral suelen recaer mayoritariamente en las empresas. El 73% de los trabajadores indicó que el esquema vigente fue definido exclusivamente por la organización, mientras que solo el 7% afirmó haber participado en esa decisión de manera conjunta.

De cara a la próxima década, las proyecciones de los especialistas apuntan a la consolidación del modelo híbrido. El 73% considera que será el formato predominante dentro de diez años, frente al 18% que anticipa un escenario completamente remoto y el 9% que prevé un regreso mayoritario a la presencialidad.