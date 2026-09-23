¿Qué es lo que LLA Rafaela no quiere que se sepa?

RESUMEN

La Libertad Avanza mantiene bajo reserva sus movimientos electorales y evita adelantar públicamente sus planes para 2027.

mantiene bajo reserva sus movimientos electorales y evita adelantar públicamente sus planes para 2027. Un sondeo que circula dentro del espacio libertario ubicaría a LLA con números fuertes en distintas ciudades santafesinas, entre ellas Rafaela .

con números fuertes en distintas ciudades santafesinas, entre ellas . En la ciudad, Fabricio Dellasanta aparece, según esos números internos, como uno de los nombres mejor posicionados del espacio.

aparece, según esos números internos, como uno de los nombres mejor posicionados del espacio. Los libertarios ya estarían trabajando en la conformación de equipos técnicos y políticos pensando en un eventual gobierno municipal.

pensando en un eventual gobierno municipal. El objetivo que manejan puertas adentro no sería solamente sumar concejales: hablan de cuatro bancas y de disputar el poder municipal.

La política tiene sus códigos. Y La Libertad Avanza tiene algunos bastante particulares.

Mientras otros espacios políticos suelen salir corriendo a contar hasta el último movimiento, sacar fotos, anunciar reuniones y convertir cualquier conversación en un acto partidario, los libertarios prefieren otra metodología: silencio, trabajo y esperar la orden.

No es casualidad. El espacio se caracteriza por una conducción marcadamente vertical y por mantener bajo siete llaves buena parte de sus movimientos electorales hasta que llega el momento de hacerlos públicos.

Y, por ahora, parece que esa estrategia les está funcionando.

Pero hay un problema con los secretos políticos: siempre se termina filtrando algo.

Los números que circulan puertas adentro

De acuerdo con información a la que accedió R24N, un sondeo realizado a nivel provincial habría encendido luces amarillas —o verdes, según desde dónde se mire— dentro de otros espacios políticos.

Los números que manejan en LLA mostrarían al espacio libertario con una presencia electoral significativa en distintas ciudades santafesinas, entre ellas Santa Fe, Rosario, Reconquista, Sunchales y Rafaela.

No se trata, al menos por ahora, de números que los libertarios quieran exhibir públicamente.

Todo lo contrario.

Prefieren guardarlos.

La explicación es sencilla: entienden que mostrar demasiado temprano las cartas puede provocar movimientos de sus adversarios, operaciones, contraataques y negociaciones anticipadas.

Por eso, mientras afuera parece que no pasa demasiado, adentro la maquinaria estaría funcionando a toda velocidad.

Y ahí aparece Rafaela.

Dellasanta, el nombre que empieza a incomodar

Según la información que circula dentro del armado libertario, Fabricio Dellasanta sería actualmente el dirigente de LLA mejor posicionado en Rafaela.

Y, según las mismas fuentes, los propios dirigentes del espacio estarían sorprendidos por la evolución de sus números.

Dellasanta no es un dirigente que haya pasado inadvertido desde su llegada al Concejo.

Fue electo en 2025 junto con Milagros Zafra, y actualmente ambos representan a La Libertad Avanza en el Legislativo local.

En las elecciones de 2025, la lista encabezada por Dellasanta obtuvo 11.804 votos, equivalentes al 29,28%, y consiguió dos bancas en el Concejo.

Ese antecedente electoral es, además, un dato concreto que ayuda a explicar por qué los libertarios comenzaron a mirar a Rafaela de otra manera.

Y hay algo más.

Dellasanta viene construyendo un perfil propio dentro del Concejo, con posiciones públicas claramente identificadas con el discurso libertario. En los últimos meses protagonizó cruces con sectores del peronismo local y defendió una concepción de la actividad legislativa basada en presentar menos regulaciones y avanzar en aquellas iniciativas que considera útiles.

También fue uno de los impulsores, junto con Milagros Zafra, de una propuesta para reducir los ingresos de los concejales, iniciativa que generó un fuerte debate político local.

¿Y si Dellasanta ya estuviera pensando en gobernar?

Acá aparece la parte más interesante de la información que pudo reconstruir R24N.

Según fuentes vinculadas al armado libertario, ya existiría un equipo de colaboradores que estaría trabajando alrededor de Dellasanta, con la mirada puesta en un eventual gobierno municipal.

No significa que exista una candidatura formal.

No significa que la decisión esté tomada públicamente.

Y mucho menos que el resultado electoral pueda darse por anticipado.

Significa que, puertas adentro, LLA estaría trabajando como si tuviera que estar preparada para gobernar.

Y eso cambia bastante las cosas.

Porque una cosa es armar una lista para conseguir concejales.

Otra muy diferente es comenzar a pensar quién podría ocupar las distintas áreas de una Municipalidad, quiénes serían los responsables de Hacienda, Gobierno, Servicios Públicos, Obras, Desarrollo Social, Seguridad o Producción.

Eso es lo que, según nuestras fuentes, estaría ocurriendo silenciosamente.

El silencio como estrategia

Los libertarios no quieren hablar.

Por ahora.

No quieren confirmar encuestas, no quieren adelantar nombres, no quieren presentar equipos y mucho menos instalar públicamente una candidatura para 2027.

Esperan el momento.

Es una metodología política que puede resultar extraña para quienes están acostumbrados a la política tradicional.

Pero dentro de LLA parece existir una convicción: hablar menos y trabajar más.

Mientras tanto, la estructura provincial estaría avanzando en la preparación territorial y electoral con una intensidad que, según quienes conocen ese armado, pocas veces se vio en la política santafesina reciente.

La expectativa es grande.

Y en Rafaela, todavía mayor.

Cuatro concejales y algo más

El objetivo que se estaría planteando La Libertad Avanza para la próxima elección municipal no sería modesto.

Puertas adentro hablan de al menos cuatro concejales.

Pero el verdadero objetivo sería otro.

Disputar el gobierno de Rafaela.

Y ahí vuelve a aparecer el nombre de Fabricio Dellasanta.

Los libertarios no lo dicen públicamente.

No lo anuncian.

No hacen actos para instalarlo.

No salen a vender una candidatura que todavía no existe formalmente.

Pero, según la información que maneja R24N, el escenario que imaginan puertas adentro es mucho más ambicioso: Dellasanta sentado en el sillón mayor de Moreno 8.

¿Será así?

Falta muchísimo.

Las elecciones todavía están lejos, las candidaturas deberán definirse, los acuerdos políticos pueden modificar el tablero y ninguna encuesta constituye un resultado electoral.

Pero hay algo que ya no parece tan secreto.

Mientras algunos todavía están discutiendo quién podría ser candidato, en LLA Rafaela ya estarían trabajando como si tuvieran que asumir el gobierno.

Y quizás esa sea, justamente, la parte que no quieren que todavía se sepa.