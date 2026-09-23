Pocho Lavezzi negó los rumores de romance con Valentina Ferrer cuando estaba con J Balvin

Ezequiel “Pocho” Lavezzi salió al cruce de los rumores que lo vincularon con Valentina Ferrer, luego de que volvieran a circular versiones sobre un supuesto romance entre el exfutbolista y la modelo, quien estuvo en pareja con el cantante colombiano J Balvin.

La versión fue retomada recientemente por el periodista Juan Etchegoyen, quien decidió consultar directamente a Lavezzi para conocer su postura. El exjugador respondió a través de WhatsApp y negó haber mantenido una relación con Ferrer.

Qué se decía sobre Pocho Lavezzi y Valentina Ferrer

Según contó Etchegoyen en Nuevo Día, programa conducido por Flavia Palmiero en Ciudad Magazine, las versiones se remontan a varios años atrás, cuando Ferrer todavía estaba en pareja con J Balvin.

El periodista ubicó los supuestos hechos alrededor de 2016 o 2017, aunque aclaró que debía confirmar la fecha exacta. De acuerdo con su relato, Lavezzi habría comenzado a intercambiar mensajes con la modelo y posteriormente la habría invitado a pasar unos días en Grecia.

Etchegoyen sostuvo que Ferrer habría viajado acompañada por amigas y que algunas coincidencias en los lugares donde se encontraban ambos alimentaron las especulaciones sobre un posible acercamiento.

Siempre según esta versión, J Balvin se habría enterado de la situación y habría intentado recomponer su relación con Ferrer. Sin embargo, ninguna de estas versiones fue confirmada públicamente por los protagonistas.

La respuesta de Lavezzi ante los rumores

Ante la repercusión que volvieron a tener las versiones, Etchegoyen decidió escribirle directamente al exfutbolista para preguntarle si había tenido algún tipo de vínculo con Ferrer.

El periodista contó que primero le envió a Lavezzi una publicación que hablaba de su supuesto papel en la separación de J Balvin y Valentina Ferrer.

“Le pregunté si era cierto lo que se decía y me respondió: ‘No tengo ni idea la verdad’”, relató Etchegoyen durante el programa.

Sin embargo, ante una nueva consulta, el exjugador fue contundente y negó la versión: “Claro que no”.

De esta manera, Lavezzi rechazó públicamente el supuesto romance con Ferrer y se despegó de las versiones que lo habían señalado como una de las razones detrás de la separación de la modelo y el cantante colombiano.