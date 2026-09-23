Denisse González reveló el acoso que sufre desde hace tres años por una fanática de Bautista Mascia

Denisse González contó que desde hace tres años recibe mensajes de una mujer que, según su relato, está obsesionada con su pareja, Bautista Mascia. La influencer aseguró que la persona en cuestión la contacta de manera reiterada por correo electrónico y redes sociales, e incluso llegó a enviarle mensajes con amenazas.

La exparticipante de Gran Hermano habló sobre la situación durante una entrevista en La Mañana con Moria, por eltrece. González había sido invitada al programa para referirse a su situación personal y de salud, pero terminó compartiendo una experiencia de acoso que hasta ahora había mantenido en privado.

El tema surgió mientras en el ciclo televisivo se hablaba del caso de Sofía “La Reini” Gonet, quien denunció públicamente haber recibido durante años mensajes de una persona que, según su versión, la hostiga.

Denisse González contó cómo comenzó el acoso

Según relató la influencer, la situación comenzó hace aproximadamente tres años, cuando una mujer comenzó a enviarle correos electrónicos para pedirle que terminara su relación con Bautista Mascia, músico uruguayo y ganador de Gran Hermano 2023-2024.

“Hace tres años que a mí me mandan mails todos los días diciéndome que me separe de mi pareja”, contó González durante la entrevista.

La joven explicó que los mensajes llegan principalmente a sus correos laborales y que, ante la reiteración, optó inicialmente por marcarlos como spam.

Sin embargo, según su relato, el contenido de algunos mensajes fue aumentando de gravedad. “Antes de ayer me preguntó: ‘¿Cuándo te vas a morir?’”, afirmó.

González sostuvo además que la situación se intensificó durante el período en el que atravesó un problema de salud y que recibió mensajes relacionados con su estado.

También la contactaría desde distintas cuentas de Instagram

La influencer explicó que la persona señalada no solo utilizaría el correo electrónico para comunicarse con ella, sino que también habría creado múltiples cuentas de Instagram para continuar enviándole mensajes.

De acuerdo con su versión, la mujer habría conseguido sus datos de contacto después de conocerla durante la participación de Bautista Mascia en Gran Hermano.

“Se ve que en el reality miró, se enamoró, se obsesionó y a partir de ahí consiguió mis mails”, relató González.

Además, aseguró que personas de su comunidad en redes sociales llegaron a enviarle información sobre la identidad de la mujer, aunque aclaró que nunca tuvo contacto presencial con ella.

Por qué Denisse no hizo una denuncia

González reconoció que hasta el momento no realizó una denuncia judicial por estos episodios.

“Nunca le vi la cara. Me han mandado fotos de ella, me han dicho su nombre y su apellido, pero la realidad es que nunca me animé a denunciar”, explicó.

La influencer señaló que durante mucho tiempo decidió restarle importancia al asunto porque el contacto se producía exclusivamente a través de internet.

“No le quise dedicar tiempo y, como no se volvió algo de yo verla sino que fue algo por redes, yo le resté importancia”, explicó.

Sin embargo, el relato sobre los mensajes recibidos volvió a poner el foco en una problemática que afecta a distintas figuras públicas: el acoso reiterado a través de redes sociales, correos electrónicos y cuentas creadas para insistir en el contacto.