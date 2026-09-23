Maia Reficco compartió fotos de sus vacaciones en Mallorca y reavivó los rumores sobre Franco Colapinto

Maia Reficco volvió a quedar en el centro de las especulaciones sobre su relación con Franco Colapinto después de publicar una serie de imágenes de sus días en Mallorca, España.

La actriz utilizó su cuenta de Instagram para compartir distintos momentos de su estadía en la isla balear. En las fotografías se la puede ver disfrutando de paisajes, comidas y actividades al aire libre, aunque no aparece Colapinto ni hay una mención directa al piloto argentino.

El posteo estuvo acompañado por una breve frase: “tanto last sunrise q tuve q volver”, en referencia al último amanecer que disfrutó durante su estadía.

Las fotos de Maia Reficco que llamaron la atención

Entre las imágenes publicadas, Reficco aparece en una zona rural al atardecer, con un mate y un traje de baño amarillo, mientras posa junto a un muro de piedra.

La actriz también mostró una cala de aguas turquesas, un velero, una cocina de campo en la que preparó una tarta casera y una cena en un restaurante local donde compartió una postal con jamón ibérico.

Aunque el álbum no contiene ninguna referencia explícita a Colapinto, uno de los comentarios de sus seguidores volvió a instalar el tema.

“¿El fotógrafo es Franco?”, preguntó un usuario. La consulta recibió numerosos “me gusta”, pero Reficco no respondió y tampoco aclaró quién estuvo detrás de las fotografías.

Qué se sabe de la relación entre Maia Reficco y Franco Colapinto

El vínculo entre Reficco y Colapinto comenzó a generar atención pública durante 2026, después de que ambos fueran vistos juntos y surgieran versiones sobre un romance.

Desde entonces, la relación atravesó distintos momentos expuestos públicamente. Durante el año circularon rumores de una separación, aunque posteriormente aparecieron nuevas imágenes de ambos juntos en Ámsterdam, durante el fin de semana del Gran Premio de los Países Bajos.

Las fotografías fueron difundidas por Yanina Latorre en SQP, por América TV, y mostraban a la actriz y al piloto caminando juntos por las calles de la capital neerlandesa.

Sin embargo, ninguno de los dos confirmó públicamente una reconciliación ni brindó detalles sobre el estado actual de su relación.

El silencio de la pareja sobre los rumores

Tanto Reficco como Colapinto mantienen una postura reservada respecto de su vida privada. El piloto de Alpine evitó referirse públicamente a las imágenes que circularon desde Ámsterdam y tampoco hizo comentarios sobre las vacaciones de la actriz en Mallorca.

La actriz, por su parte, también había elegido mantener el silencio semanas atrás, cuando asistió al estreno del musical Los ojos del perro siberiano en el Teatro Politeama de Buenos Aires.

En aquella oportunidad, su hermano Joaquín Reficco intervino ante las preguntas de la prensa relacionadas con Colapinto y redirigió la conversación hacia los proyectos profesionales de la familia.

Ahora, el escenario volvió a cambiar: Maia decidió mostrar parte de su viaje a Mallorca en redes sociales, aunque sin revelar quién la acompañó ni hacer referencia al piloto.

El comentario sobre el supuesto fotógrafo volvió a alimentar las especulaciones, pero por el momento no existe una confirmación oficial sobre si Colapinto estuvo con ella en Mallorca ni sobre cuál es actualmente el estado de la relación.