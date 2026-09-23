Colapinto contó cuánto cobraba en su primer año en la Fórmula 1 y por qué perdió plata

A pocos días de volver a competir en el Gran Premio de Azerbaiyán, Franco Colapinto repasó sus primeros pasos en la Fórmula 1 y sorprendió al revelar un detalle económico de su llegada a Williams. El piloto argentino contó que, durante su primera temporada en la Máxima, el dinero que recibía por cada carrera no alcanzaba para cubrir los gastos que debía afrontar.

La confesión se produjo durante una charla con David Broncano, conductor de La Revuelta. Colapinto recordó que en 2024 llegó a Williams para reemplazar a Logan Sargeant y disputó las últimas nueve carreras de aquella temporada.

“El primer año, literalmente, perdía plata para correr. Me pagaban 10 mil euros por carrera, pero tenía que pagar los viajes míos, de mi familia, de mis hermanos y perdía plata. Estaba en negativo”, explicó el argentino entre risas.

En total, disputó nueve Grandes Premios con Williams, por lo que sus ingresos por carrera alcanzaron los 90.000 euros. Sin embargo, según explicó, los gastos vinculados a los viajes y a su entorno superaban esa cifra. Por eso, definió aquella experiencia como “una inversión correr en Fórmula 1”.

El debut de Colapinto y sus primeros puntos en la F1

El desembarco de Colapinto en la categoría se produjo en el Gran Premio de Italia de 2024, donde tuvo su estreno oficial con Williams. Después de largar desde el puesto 18, el argentino avanzó seis posiciones y terminó 12° en Monza.

La primera gran recompensa deportiva llegó apenas una carrera después. En Bakú, Colapinto clasificó y terminó octavo, consiguió sus primeros cuatro puntos en la Fórmula 1 y se convirtió en el primer argentino en volver a sumar unidades en la categoría desde Carlos Reutemann en 1982.

También volvió a puntuar en Estados Unidos, donde finalizó décimo. En total, aquella primera experiencia estuvo compuesta por nueve carreras y terminó siendo el punto de partida de su continuidad en la Máxima.

Colapinto recordó sus accidentes con humor

Durante la charla, el piloto también se refirió a los accidentes que protagonizó en algunas de sus primeras carreras y utilizó el humor para hablar del denominado “mundial de destructores”, una clasificación informal que realizan los fanáticos de la Fórmula 1 para estimar los costos de los daños provocados por los pilotos.

“Como la rompí un par de veces, capaz que les salí caro”, bromeó Colapinto.

Cuando Broncano le preguntó por su posición en esa particular clasificación, el argentino respondió entre risas: “Creo que top 15 estaré. Bastante bien. Mejoré”.

Además, recordó que en su primer año había terminado entre los primeros puestos de esa tabla informal y volvió a bromear con el hecho de que, pese a cobrar poco, algunos de sus accidentes le habrían generado gastos adicionales al equipo.

La relación con Pierre Gasly y su cambio de carácter

Colapinto también habló sobre su presente en Alpine y recordó el cruce que tuvo con su compañero Pierre Gasly durante el Gran Premio de Madrid.

El argentino reconoció que tuvo una reacción subida de tono durante el episodio: “Yo lo puteé un poquito. Hubo un malentendido”.

Sin embargo, aseguró que con el paso del tiempo aprendió a manejar de otra manera este tipo de situaciones y destacó su evolución personal desde su llegada a la Fórmula 1.

“Soy políticamente correcto, mejoré mucho. Si hubieras hecho esta entrevista en 2024 hubiera sido otra cosa. Hubiera terminado hace rato porque me hubieran sacado esposado”, comentó con su habitual tono humorístico.

El argentino también relativizó la tensión con Gasly y explicó que la competencia interna forma parte de la dinámica de un equipo de Fórmula 1.

“A veces con los compañeros de equipo hay un poco de pica porque queremos ganar siempre y somos muy competitivos. Nos llevamos bien y tenemos muy buena relación, pero en el momento de la adrenalina pasan cosas que no tienen que pasar”, sostuvo.

Ahora, Colapinto se prepara para regresar a Bakú, el circuito donde consiguió sus primeros puntos en la Fórmula 1. El Gran Premio de Azerbaiyán se disputará este fin de semana y el argentino afrontará el desafío con Alpine, después de haber convertido aquella primera experiencia en Williams en el comienzo de su camino dentro de la Máxima.