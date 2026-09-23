Argentina celebra el clima de los Juegos Suramericanos: tribunas llenas y una experiencia que trasciende las medallas

Tras varios días de competencia, Carlos Ferrea, jefe de Misión de la delegación argentina, realizó un balance de la participación nacional en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y destacó especialmente el impacto que tuvo el acompañamiento del público.

Desde Rosario, Ferrea resaltó el ambiente que se generó en los distintos escenarios deportivos, con estadios colmados, familias presentes y atletas que pudieron competir ante su gente durante una competencia internacional organizada en territorio argentino.

“El balance es muy positivo. Realmente estamos felices de estar aquí en Santa Fe, puntualmente en Rosario”, señaló el dirigente al evaluar el desarrollo de los Juegos.

Más allá de los resultados obtenidos por la delegación argentina, uno de los aspectos que sobresalió durante las primeras jornadas fue la respuesta del público. Las tribunas llenas y la presencia constante de espectadores contribuyeron a generar un clima de celebración alrededor de las distintas disciplinas.

Para Ferrea, ese acompañamiento tuvo un valor especial para los deportistas argentinos, que encontraron en cada escenario el respaldo de familiares, amigos y aficionados.

La competencia permitió además que atletas de distintas generaciones vivieran la experiencia de participar en un evento internacional en su propio país, con sedes distribuidas entre Rosario, Santa Fe y Rafaela.

El jefe de Misión destacó así una dimensión de los Juegos que va más allá del medallero: la posibilidad de acercar el deporte de alto rendimiento a la comunidad y convertir las competencias en espacios de encuentro para las familias.

Con varios días todavía por delante, Argentina continúa su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con el objetivo de seguir sumando resultados, mientras el público mantiene un papel central en una edición que ya se caracteriza por la masiva presencia en los escenarios.