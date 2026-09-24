Karina Milei y Bullrich volvieron a reunirse

Karina Milei reunió a los senadores de La Libertad Avanza antes de una sesión clave.

Patricia Bullrich participó del encuentro luego de las diferencias por el capítulo de discapacidad del Presupuesto 2027.

El oficialismo avanzó con una propuesta alternativa sobre prestaciones y pensiones no contributivas por discapacidad.

La reforma del BCRA busca limitar el financiamiento del Tesoro y reforzar la autonomía de la entidad.

El proyecto incorpora cambios al mecanismo de remoción de las autoridades del Banco Central.

La sesión también contempla el tratamiento de la ley de zonas frías y el esquema de subsidios al gas.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó una cena con los senadores de La Libertad Avanza en un local de sushi de Villa Urquiza, en la previa de una jornada clave para el oficialismo en la Cámara alta. El encuentro tuvo como objetivo reunir al bloque libertario y ordenar la estrategia legislativa antes del tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Entre los asistentes estuvo Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, quien volvió a compartir una actividad política con Karina Milei luego de las diferencias que habían quedado expuestas durante la discusión del capítulo sobre discapacidad incluido en el proyecto de Presupuesto 2027.

Los legisladores comenzaron a llegar alrededor de las 20 y permanecieron en el lugar hasta después de las 23. De acuerdo con la descripción del encuentro aportada por participantes, se trató de una reunión distendida, en la que predominó la conversación entre los distintos integrantes del bloque y no hubo un debate formal sobre cuestiones puntuales.

La convocatoria se produjo mientras el presidente Javier Milei se encuentra en Estados Unidos, donde desarrolla una agenda vinculada con la Asamblea General de las Naciones Unidas. En ese contexto, Karina Milei quedó al frente de la coordinación política del oficialismo y reunió a los senadores para mantener un intercambio directo antes de una sesión relevante para el Gobierno.

El encuentro también tuvo como antecedente inmediato las diferencias surgidas alrededor del tratamiento de las políticas destinadas a las personas con discapacidad. Bullrich había cuestionado que modificaciones vinculadas con prestaciones y pensiones por invalidez laboral no hubieran sido discutidas previamente en la mesa política del oficialismo.

La controversia derivó en una revisión de parte de la propuesta y en nuevas conversaciones con sectores aliados. En ese marco, el oficialismo avanzó con una iniciativa alternativa que mantiene el nomenclador universal de prestaciones, el arancel unificado y un esquema de actualizaciones mensuales para las pensiones no contributivas por discapacidad.

Bullrich había expresado su disconformidad por haberse enterado de algunos aspectos del Presupuesto a través de versiones públicas antes de que fueran discutidos internamente. Desde la conducción del oficialismo le plantearon entonces la necesidad de canalizar este tipo de diferencias dentro de las instancias políticas correspondientes.

Con ese episodio en vías de encauzarse, la cena permitió un nuevo acercamiento entre Karina Milei y Bullrich y reunió al conjunto de los integrantes del bloque libertario. Aunque el clima fue descripto como distendido, el encuentro se produjo en la antesala de una sesión en la que el oficialismo necesita sostener acuerdos para avanzar con una de sus principales iniciativas económicas.

La reforma de la Carta Orgánica del BCRA propone fortalecer la autonomía de la entidad monetaria y establece restricciones al financiamiento del Tesoro. Entre otras medidas, impide los adelantos transitorios y la compra directa de títulos públicos en el mercado primario.

El proyecto también dispone que las ganancias contables o derivadas de diferencias de cambio no puedan ser transferidas al Tesoro. Esos recursos deberán destinarse prioritariamente a absorber pérdidas, recomponer el patrimonio del Banco Central o cancelar deuda pública.

A su vez, el oficialismo acordó modificaciones con sectores de la oposición dialoguista en el mecanismo previsto para remover al presidente y a los directores del BCRA. La nueva versión elimina la exigencia de una mayoría de dos tercios en ambas Cámaras y establece que la decisión quede en manos del Senado mediante mayoría absoluta.

En caso de que la Cámara alta apruebe el proyecto con esos cambios, la iniciativa deberá regresar a Diputados para una segunda revisión. La sesión también incluye el tratamiento de la ley de zonas frías, vinculada con el esquema de subsidios al gas y con compensaciones para otros distritos a través del régimen de zonas cálidas.

La reunión en Villa Urquiza funcionó así como una instancia de coordinación interna del oficialismo antes del debate parlamentario y como el primer encuentro político entre Karina Milei y Bullrich luego de la disputa por las políticas de discapacidad.