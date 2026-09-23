El Microestadio suma una nueva jornada de música en vivo en el Fan Fest

El Fan Fest de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 continúa ofreciendo propuestas para disfrutar en familia y con amigos. Este miércoles 23, el Microestadio será uno de los puntos de encuentro para una jornada que combinará música en vivo y entretenimiento desde las primeras horas de la tarde.
La programación comenzará a las 14:00 con DJ Nacho Hergrenreder. Luego, a las 18:00, será el turno de Quamuyo; a las 19:00 se presentará Gamba Blues y, desde las 20:00, Coty Hernández cerrará la jornada con su propuesta musical. De esta manera, el Fan Fest continúa consolidándose como un espacio de encuentro y celebración alrededor de los Juegos Suramericanos.
ÚLTIMAS NOTICIAS
Más allá de la grieta, por un instante
Ricardo ZIMERMANOPINIÓN
Discapacidad: LLA cambió su estrategia y logró dictamen
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
Te puede interesar
Cuando hacer historia es juntar gente en un recital
Por Carlos ZimermanRAFAELA
¿Qué es lo que LLA Rafaela no quiere que se sepa?
Por Carlos ZimermanRAFAELA
Lo más visto
Kicillof cuestionó a Milei y planteó otra visión del desarrollo
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
Capitanich pidió ordenar al peronismo antes de definir candidaturas
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
YPF suma un millón de acciones vendidas desde su app
Agencia de Noticias del InteriorECONOMÍA
Stolbizer cuestionó el proyecto presidencial de Kicillof
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
Argentina y Estados Unidos sellaron un acuerdo de inversiones por hasta USD 7.000 millones
Agencia de Noticias del InteriorECONOMÍA
Karina Milei y Bullrich volvieron a reunirse
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
Milei llevó a la ONU su agenda de libertad y Malvinas
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
Cuando hacer historia es juntar gente en un recital
Por Carlos ZimermanRAFAELA