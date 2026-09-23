El Microestadio suma una nueva jornada de música en vivo en el Fan Fest

El Fan Fest de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 continúa ofreciendo propuestas para disfrutar en familia y con amigos. Este miércoles 23, el Microestadio será uno de los puntos de encuentro para una jornada que combinará música en vivo y entretenimiento desde las primeras horas de la tarde.



La programación comenzará a las 14:00 con DJ Nacho Hergrenreder. Luego, a las 18:00, será el turno de Quamuyo; a las 19:00 se presentará Gamba Blues y, desde las 20:00, Coty Hernández cerrará la jornada con su propuesta musical. De esta manera, el Fan Fest continúa consolidándose como un espacio de encuentro y celebración alrededor de los Juegos Suramericanos.