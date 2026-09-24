Lacunza desembarcó en Rosario y se reunió con Pullaro: una foto que mira hacia 2027

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 volvieron a quedar atravesados por la agenda política. En medio de las visitas de dirigentes nacionales y gobernadores a Rosario, el exministro de Economía Hernán Lacunza llegó a la ciudad y mantuvo un encuentro con el gobernador Maximiliano Pullaro.

La reunión se concretó en la sede de la Gobernación y contó también con la participación de Gisela Scaglia y Cristian Cunha, dos referentes del PRO santafesino. La presencia de Lacunza se inscribe en la recorrida que el economista viene realizando por distintas provincias mientras analiza su participación en las elecciones presidenciales de 2027.

Tras el encuentro, Lacunza destacó el clima de diálogo con el mandatario santafesino y señaló que ambos pudieron intercambiar opiniones sobre el escenario político y la necesidad de generar consensos.

El exfuncionario también puso el foco en la situación de Rosario y en los cambios que, según su mirada, experimentó la ciudad. Durante su visita recorrió sectores vinculados a los Juegos Suramericanos y valoró la presencia de familias y visitantes en espacios públicos.

Una alternativa para 2027

La conversación entre Lacunza y Pullaro se produjo en momentos en que distintos dirigentes comenzaron a delinear sus estrategias de cara al próximo turno electoral nacional.

Lacunza busca instalar una propuesta política que se diferencie tanto de La Libertad Avanza como del peronismo. En sus últimas apariciones públicas planteó la necesidad de combinar el equilibrio de las cuentas públicas con una agenda centrada en la producción y el crecimiento económico.

El exministro, que ocupó la cartera de Hacienda durante el gobierno de Mauricio Macri, ratificó además que evalúa competir por la Presidencia en 2027. Su recorrido por distintas provincias forma parte de ese proceso de posicionamiento político.

En Santa Fe, la visita adquiere una dimensión particular por el perfil que viene construyendo Pullaro junto a otros gobernadores. Durante los Juegos, el mandatario santafesino recibió en Rosario a Martín Llaryora, Ignacio Torres y Juan Pablo Valdés, en una serie de encuentros que puso nuevamente en escena la articulación entre mandatarios provinciales.

Los Juegos, como escenario de encuentros

Desde el comienzo de la competencia, Rosario se convirtió en un punto de reunión para dirigentes de distintos espacios. La apertura de los Juegos Suramericanos y las actividades desarrolladas en la ciudad generaron una agenda paralela de reuniones y recorridas políticas.

El certamen comenzó el 12 de septiembre y se desarrolla hasta el 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela, con la participación de más de 4.000 atletas de 15 países.

La llegada de Lacunza se suma así a una serie de visitas que convirtieron a Santa Fe en una escala relevante para dirigentes que ya miran el calendario electoral de 2027.

Por ahora, el escenario continúa abierto y con distintas alternativas en discusión. Mientras Lacunza busca avanzar en su instalación nacional, Pullaro mantiene su agenda provincial y su participación en el armado político de los gobernadores que buscan construir una identidad propia frente a las principales fuerzas nacionales.