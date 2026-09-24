Rusia y la OTAN, en alerta: Europa teme que la guerra entre en una nueva fase

La tensión entre Rusia y los países de la OTAN volvió a aumentar en las últimas semanas, en un escenario marcado por incursiones aéreas, operaciones de sabotaje y episodios que incrementaron el temor a que un incidente termine desencadenando una crisis de mayores dimensiones.

Por el momento no existen pruebas concretas de que Moscú haya decidido lanzar una ofensiva terrestre contra la alianza atlántica. Sin embargo, distintos funcionarios europeos, entre ellos responsables de Defensa en ejercicio y retirados, advierten que la acumulación de episodios en el flanco oriental de la OTAN elevó considerablemente el nivel de preocupación.

Uno de los principales focos de atención está puesto en lo que ocurre en torno al mar Báltico y las fronteras orientales de la alianza. En los últimos tiempos se registraron distintos incidentes con aeronaves y drones que involucraron territorio y objetivos vinculados con países miembros de la organización.

Entre los episodios mencionados figura la incursión de un helicóptero militar ruso Mi-8 en el espacio aéreo de Polonia, procedente de la zona de Kaliningrado. También fue detectado un dron en las inmediaciones de una instalación estadounidense de defensa antimisiles ubicada cerca de Gdansk.

A esto se sumó el hallazgo en una playa del Báltico de un dron Gerbera-2 que llevaba una carga explosiva de fragmentación. El artefacto fue encontrado a unos 40 kilómetros de una zona considerada estratégica para la seguridad regional.

Europa analiza una respuesta más ofensiva

Frente a este escenario, algunos gobiernos europeos comenzaron a evaluar medidas que van más allá de la tradicional estrategia de disuasión. Alemania analiza una modificación legislativa que permitiría a su servicio de inteligencia exterior realizar operaciones contra determinados objetivos militares situados en territorio ruso.

En el Reino Unido también hubo señales en esa dirección. La directora del MI6, Blaise Metreweli, hizo referencia meses atrás a la necesidad de contemplar acciones destinadas a responder a las operaciones desarrolladas dentro de lo que los gobiernos europeos denominan "zona gris": actividades que se encuentran por debajo del umbral de una guerra abierta, como sabotajes, ciberataques, espionaje o interferencias.

La preocupación aumentó además luego de otro incidente registrado en las proximidades de la frontera con Ucrania. Un dron impactó contra una locomotora poco después de que un tren en el que viajaban el ex primer ministro británico Boris Johnson y un exresponsable de la CIA estadounidense abandonara la estación.

El episodio generó nuevas advertencias entre dirigentes europeos. El primer ministro polaco, Donald Tusk, junto con autoridades de Francia y Noruega, señaló el riesgo de que un proyectil termine ingresando accidentalmente en territorio de un país miembro de la OTAN, con consecuencias difíciles de controlar.

El temor a una incursión limitada

El debate comenzó a incorporar además escenarios que hasta hace poco parecían más alejados. Desde la República Checa, el responsable de uno de los servicios de seguridad del país planteó públicamente la posibilidad de que Rusia intente una acción militar limitada contra territorio de la alianza durante los próximos meses.

En paralelo, especialistas estadounidenses realizaron ejercicios de simulación sobre posibles enfrentamientos en el flanco oriental europeo. Uno de esos escenarios tomó como referencia Narva, una ciudad de Estonia ubicada junto a la frontera rusa y con una importante población de habla rusa.

La hipótesis de una ofensiva abierta contra la OTAN continúa sin contar con evidencia que permita afirmar que exista una decisión concreta de Moscú en ese sentido. No obstante, la sucesión de incidentes y el aumento de las operaciones atribuidas a Rusia llevaron a varios gobiernos europeos a reforzar sus mecanismos de vigilancia y preparación.

El principal temor dentro de la alianza es que una acción inicialmente acotada, un error de cálculo o un incidente accidental pueda generar una respuesta en cadena y convertir la actual confrontación indirecta en un enfrentamiento mucho más amplio.