Su ídolo era Cristiano Ronaldo, se cruzó con Messi en un Mundial y cambió de opinión

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra todavía genera repercusiones. A semanas de aquel partido, distintos protagonistas del seleccionado inglés volvieron a referirse al encuentro y, en particular, a la actuación de Lionel Messi.

Uno de los últimos en hacerlo fue Morgan Rogers, mediocampista del Chelsea y compañero de Emiliano “Dibu” Martínez. El futbolista inglés contó que durante gran parte de su vida tuvo a Cristiano Ronaldo como su máximo referente, pero aseguró que enfrentarse a Messi le hizo valorar todavía más lo que puede hacer el argentino dentro de una cancha.

“Ronaldo siempre fue mi favorito personalmente, pero jugué contra Messi en la semifinal del Mundial con 39 años y no lo podía creer”, expresó Rogers en el programa CFC Unlocked.

El jugador del Chelsea quedó especialmente sorprendido por el nivel mostrado por Messi a esa edad.

“No puedo ni imaginar cómo sería en su mejor momento. Puedo imaginar que en sus mejores tiempos no tenías nada que hacer contra él. Fue casi imposible pararlo en este partido y tiene 39”, sostuvo.

Harry Kane también destacó a Messi

Rogers no fue el único integrante del seleccionado inglés que habló sobre el capitán argentino después de aquella semifinal. Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, también recordó el encuentro y destacó tanto las condiciones futbolísticas como la personalidad de Messi.

“Obviamente, para mí fue duro aquel día. Un momento difícil al quedar eliminados de esa manera”, reconoció el atacante.

Sin embargo, Kane aseguró que siente un profundo respeto por el argentino y destacó la manera en la que siempre priorizó al equipo.

“Lo vi crecer como futbolista. Creo que es simplemente un jugador increíble y también una persona increíble”, señaló.

Además, recordó el encuentro que tuvo con Messi una vez finalizado el partido: “Lo abracé y le deseé buena suerte para la final. No fue nuestro Mundial al final, pero de eso se trata una Copa del Mundo: los mejores jugadores enfrentándose en el escenario más grande y, por supuesto, siempre va a haber un perdedor”.

Kane también remarcó la importancia de haber mantenido una actitud respetuosa pese a la eliminación: “Intenté mantener la cabeza alta y mostrar respeto por el otro equipo. Creo que eso fue algo importante, y especialmente hacia Leo por lo increíble que ha sido durante tantos años en el fútbol”.

Thomas Tuchel todavía recuerda la derrota

El entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel, también volvió a referirse a aquella semifinal, aunque desde una perspectiva mucho más crítica sobre lo ocurrido durante el partido.

El técnico alemán describió la derrota como “una agonía de proporciones épicas” y recordó especialmente los momentos en los que Argentina logró encerrar a Inglaterra contra su arco.

“Concedimos una chance enorme justo antes de la pausa para tomar agua. Nos quedamos como esperando la muerte”, explicó Tuchel.

El entrenador también destacó la presión ejercida por Argentina durante el segundo tiempo y la cantidad de variantes ofensivas que tuvo el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

“Argentina puso un nivel de locura increíble: cambio tras cambio, un atacante tras otro. Quedaron desbocados adelante. Nos costó muchísimo aguantar esa presión”, relató.

A dos meses del partido, Tuchel reconoció que la eliminación todavía forma parte de su experiencia al frente del seleccionado inglés.

“Es mi cicatriz y tengo que vivir con ella. Nadie está más herido que yo, nadie la deseaba más”, afirmó.

El entrenador también admitió que podría quedarse pensando en las decisiones que tomó durante el encuentro, aunque señaló que no existe certeza sobre qué habría ocurrido con otras alternativas.

“Podés torturarte sin fin pensando: ‘Si hubiera hecho cambios diferentes, habríamos ganado’. Pero simplemente no lo sabés”, sostuvo.

Sus declaraciones forman parte del documental de una hora “Reflections”, producido por la Federación Inglesa de Fútbol (FA), en el que Tuchel repasó distintos aspectos de su experiencia con el seleccionado.

Mientras tanto, Messi se prepara para sus próximos compromisos con la Selección argentina, entre ellos el amistoso previsto para el 6 de octubre frente a Benín en el estadio Monumental.