Entradas agotadas en tiempo récord

La despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina en el estadio Monumental generó una enorme expectativa entre los hinchas. Este jueves comenzó la venta oficial de entradas y la demanda fue tan alta que todos los tickets disponibles se agotaron en menos de dos horas.

La comercialización se inició a las 18 a través de Deportick, pero la cantidad de personas que intentaron ingresar al sitio provocó un colapso en la plataforma. Miles de fanáticos quedaron en la fila virtual con la intención de conseguir una localidad para asistir a una jornada que promete ser especial para el capitán argentino.

El encuentro formará parte de una serie de amistosos correspondientes a la fecha FIFA. Además del partido en el Monumental, Argentina se enfrentará con Burkina Faso el sábado 3 de octubre.

Una venta marcada por la enorme demanda

La expectativa por presenciar lo que podría ser el último partido de Messi con la camiseta de la Selección en territorio argentino fue evidente desde los primeros minutos de la venta.

A pesar de los precios establecidos por la AFA, la demanda superó ampliamente la cantidad de localidades disponibles. Para limitar la reventa, se estableció un máximo de cuatro entradas por cuenta.

El colapso de Deportick complicó el acceso durante buena parte del proceso, aunque algunos hinchas consiguieron completar la compra y aseguraron su lugar en el Monumental.

Quienes adquirieron sus entradas deberán realizar posteriormente el retiro de los tickets físicos en los puntos y horarios indicados por correo electrónico. Este procedimiento será obligatorio para poder ingresar al estadio el día del partido.

Cuánto costaron las entradas para ver a Messi

La AFA estableció distintos valores de acuerdo con la ubicación dentro del estadio Monumental. Los precios fueron los siguientes:

Popular: $90.000.

Menor a Popular (3 a 10 años): $29.000.

Platea Alta (Sívori y Centenario): $180.000.

Platea Media (Sívori y Centenario): $320.000.

Platea Alta (San Martín y Belgrano): $320.000.

Platea Baja (San Martín y Belgrano): $450.000.

Platea Media (San Martín y Belgrano): $480.000.

De esta manera, las localidades más caras alcanzaron los $480.000, aunque el precio no impidió que la totalidad de los tickets se vendiera rápidamente.

La expectativa estará ahora puesta en la noche del partido, que podría marcar una de las últimas apariciones de Messi con la Selección Argentina ante el público local.