La Selección Argentina Sub 19 va por la gloria en los Juegos Suramericanos

La Selección Argentina Sub 19 está a un paso de quedarse con la medalla de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El equipo dirigido por Diego Placente tuvo un recorrido con altibajos en la fase de grupos, pero logró reaccionar en el momento decisivo y se metió en la gran final después de vencer de manera agónica a Perú.

Ahora, la Albiceleste tendrá nuevamente enfrente a Paraguay, justamente el seleccionado que la derrotó en el debut. El encuentro definitorio será este viernes 25 de septiembre, desde las 15, en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

El conjunto argentino buscará volver a conquistar la medalla dorada en el fútbol masculino de los Juegos Suramericanos, algo que no consigue desde hace 40 años.

El recorrido de Argentina hasta la final

El camino de la Selección comenzó con una derrota, continuó con una victoria que le permitió recuperarse y terminó con un empate que selló su clasificación a las semifinales.

Debut con derrota ante Paraguay

En la primera fecha del Grupo B, Argentina cayó 2-1 frente a Paraguay. El único gol argentino fue convertido por Franco Domínguez, pero el equipo no logró sostener el partido y mostró algunos problemas defensivos frente a la intensidad del conjunto guaraní.

El resultado obligó a la Albiceleste a buscar una rápida recuperación en la segunda jornada.

Triunfo ante Uruguay

La reacción llegó en la segunda fecha. Argentina derrotó 1-0 a Uruguay en un encuentro cerrado y con pocas situaciones claras.

Una vez más, Franco Domínguez fue determinante: aprovechó una de las oportunidades que tuvo el equipo y marcó el único tanto del partido para darle a la Selección sus primeros tres puntos en el torneo.

Empate ante Venezuela y clasificación

En el cierre de la fase de grupos, Argentina igualó 1-1 con Venezuela. La Selección había conseguido ponerse en ventaja, pero no pudo mantenerla hasta el final.

De todos modos, el empate fue suficiente para asegurar la clasificación a las semifinales. Argentina terminó segunda en el Grupo B y quedó a un partido de la definición por el oro.

Un gol sobre el final para eliminar a Perú

En semifinales, la Selección se enfrentó con Perú en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario. El partido fue intenso, trabado y con pocas situaciones de peligro.

Cuando todo parecía encaminarse hacia una definición por penales, apareció Santiago Espíndola.

A los 44 minutos del segundo tiempo, cuando se disputaba el minuto 88, el mediocampista sacó un derechazo que terminó en el fondo de la red y desató el festejo argentino.

El 1-0 sobre Perú le permitió a la Albiceleste avanzar a la final y quedar a un solo partido de la medalla dorada.

Espíndola y Domínguez, los nombres destacados

Dentro del plantel dirigido por Placente, Santiago Espíndola se convirtió en una de las figuras del recorrido argentino, especialmente por su aparición decisiva en el partido más importante hasta el momento.

El mediocampista tuvo protagonismo en la generación de juego y terminó siendo el héroe de la semifinal con su gol sobre el cierre.

Otro de los nombres importantes es Franco Domínguez, quien convirtió los dos primeros goles de Argentina en el torneo y fue una de las principales cartas ofensivas durante la fase de grupos.

El equipo fue encontrando su funcionamiento a medida que avanzó la competencia y logró mostrar una versión más sólida en el partido que definía su continuidad en el certamen.

La historia de Argentina en los Juegos Suramericanos

El fútbol masculino argentino ya sabe lo que significa ganar el oro en esta competencia.

La Albiceleste conquistó la medalla dorada en Rosario 1982 y Santiago 1986. Desde entonces, volvió a subirse al podio en distintas ediciones, aunque sin poder repetir aquella consagración.

Por eso, la final de Santa Fe 2026 representa una oportunidad para ponerle fin a una sequía de 40 años sin ganar el oro en el fútbol masculino de los Juegos Suramericanos.

Argentina vs. Paraguay: hora y lugar de la final

La definición tendrá un ingrediente especial: Argentina volverá a enfrentarse con Paraguay, el mismo rival que la venció en la primera fecha del torneo.

El partido por la medalla de oro se jugará este viernes 25 de septiembre desde las 15, en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

Paraguay llega como el último campeón de la categoría, tras haberse quedado con el título en Asunción 2022.

Para la Selección Argentina será la oportunidad de cerrar su recorrido con una consagración y volver a subir a lo más alto del podio después de cuatro décadas.